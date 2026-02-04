Hành trình chinh phục ngôi vị quán quân 'Tiếng nói xanh' mùa 3

"Tiếng nói xanh" mùa 3 khép lại hành trình với nhiều dấu ấn, khi tìm ra những đội quán quân sở hữu ý tưởng thiết thực, giàu tiềm năng, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cuộc thi "Tiếng nói xanh" mùa 3 - sân chơi tri thức thường niên dành cho học sinh THPT trên toàn quốc - khép lại chiều tối 1/2 tại Hà Nội. Hai đội xuất sắc giành ngôi vị quán quân gồm đội Sọ Dừa (bảng Tiếng Việt) đến từ Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) và đội Cropspiracy (bảng tiếng Anh) đến từ Trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Từ phế thải đến giải pháp xanh ấn tượng

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh đã tham gia đủ 3 mùa "Tiếng nói xanh" và đều có học sinh vào chung kết, tuy nhiên đây là lần đầu tiên trường có đại diện giành quán quân. Tại mùa giải năm nay, đội Sọ Dừa tham dự với dự án “Thảm lọc dầu từ tóc và sơ dừa”.

Trà Thị Hậu Giang, thành viên đội Sọ Dừa, cho biết dự án xuất phát từ những quan sát đời thường. “Chúng em nhận thấy lượng tóc thải ra mỗi ngày ở các tiệm salon là rất lớn, nhưng chủ yếu bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây lãng phí và ảnh hưởng môi trường”, Giang chia sẻ. Từ đó, nhóm nảy ra ý tưởng tận dụng tóc kết hợp xơ dừa để tạo thành thảm hút dầu tràn.

Tên đội “Sọ Dừa” cũng mang ý nghĩa biểu trưng. Theo Hậu Giang, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích cùng tên, nhóm mong muốn truyền tải thông điệp rằng những vật liệu bị coi là phế thải nếu được đặt đúng chỗ vẫn có thể phát huy giá trị tích cực, góp phần bảo vệ môi trường.

Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc thảm dễ bị rã khi tiếp xúc với nước. Nhóm đã phải thử nghiệm nhiều phương án, trong đó có việc gia cố bằng khâu gia cườm và bổ sung vật liệu ổn định để tăng độ bền cho sản phẩm.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, đội Sọ Dừa cũng chú trọng đến tâm lý người sử dụng khi sản phẩm có nguồn gốc từ phế thải. Vì vậy, nhóm đặt mục tiêu lan tỏa thông điệp đây là một giải pháp xanh an toàn, không phải sản phẩm kém chất lượng. Thông qua quá trình tham gia cuộc thi và nhận phản biện từ các đội thi khác cùng sự tư vấn của chuyên gia, các thành viên học được sự cẩn trọng và kiên nhẫn trong từng khâu xử lý vật liệu.

Hiện hai thành viên của đội đều đang học lớp 12. Sau cuộc thi, nhóm mong muốn dự án có cơ hội được phát triển và lan tỏa rộng rãi hơn, không chỉ dừng ở ý tưởng mà có thể ứng dụng thực tế.

Bứt phá từ “lính mới”

Cao Khánh Nguyên và Hồ Đức Minh, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), tạo bất ngờ khi giành quán quân bảng tiếng Anh với thể thức British Parliamentary (BP) - hình thức tranh biện lần đầu được áp dụng tại "Tiếng nói xanh".

Tại chung kết, với chủ đề về tầm quan trọng của việc thúc đẩy di chuyển xanh, đội Cropspiracy ghi dấu ấn nhờ lập luận rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục, qua đó chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất.

Theo Khánh Nguyên, thách thức lớn của cả hai là thiếu kinh nghiệm tranh biện, đặc biệt khi chưa quen với thể thức BP. “Chúng em dành nhiều thời gian luyện tập, học hỏi cách xây dựng luận điểm và phản biện, từ đó tự tin hơn khi bước vào chung kết”, Nguyên chia sẻ.

Thể thức BP yêu cầu thí sinh phải tư duy đa chiều, lắng nghe và so sánh lập luận của 4 đội thi cùng lúc. Đức Minh cho biết, việc học hỏi từ các đội thi có kinh nghiệm hơn, đặc biệt ở kỹ năng trình bày chậm, rõ ràng và logic, đã giúp đội đạt kết quả cao.

Sau cuộc thi, Khánh Nguyên dự định chia sẻ kiến thức và thông điệp môi trường đến bạn bè, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng học sinh. Theo Nguyên, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại là niềm tin vào bản thân và tinh thần đồng đội.

Hành trình của Sọ Dừa và Cropspiracy là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần hợp tác và khát vọng bảo vệ môi trường xuất phát từ những quan sát gần gũi trong đời sống. Sau "Tiếng nói xanh" mùa 3, cả hai đội đều mong muốn tiếp tục thử sức ở sân chơi mới, góp phần truyền cảm hứng để thế hệ trẻ dám lên tiếng và hành động vì tương lai bền vững.