Hành trình 6 lần phẫu thuật của ‘chiến binh nụ cười’ 7 tuổi

6 lần phẫu thuật, nhiều năm kiên trì với nỗ lực của cả gia đình là hành trình phi thường của cô bé 7 tuổi Nguyễn Ngọc Gia Hân.

Gia Hân (sinh năm 2018) chào đời với khe hở môi và hàm ếch - dị tật bẩm sinh khiến cả gia đình bàng hoàng, bởi suốt những lần siêu âm trước đó không hề phát hiện bất thường. Những ngày đầu đời của em là nỗi nhọc nhằn trong từng bữa ăn, là sự day dứt của người mẹ khi nhìn đứa con bé bỏng phải vật lộn để lớn lên.

Khi em 3 tháng tuổi, gia đình may mắn biết đến chương trình phẫu thuật nhân đạo của Tổ chức Phẫu thuật Nụ Cười (Operation Smile) tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Qua đó, em được thăm khám và bắt đầu điều trị bằng phương pháp NAM Tapping để định hình vành môi, chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Con đường rõ ràng hơn hiện ra trước mắt gia đình, nhưng đây chỉ là bước đầu của hành trình. Tiếp theo đó là chuỗi ngày đầy thử thách khi mẹ em kiên nhẫn đút từng thìa sữa, với hy vọng giản dị là con đủ cân nặng để có thể tiếp nhận phẫu thuật. Đến khi được 7 tháng tuổi, Gia Hân dũng cảm bước vào ca mổ đầu tiên trong cuộc đời.

Sau 6 lần phẫu thuật kiên cường, Gia Hân nay đã có nụ cười trọn vẹn.

Với Gia Hân cũng như nhiều em bé dị tật hàm mặt, ca mổ chưa bao giờ là điểm kết thúc. Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Trong suốt 7 năm qua, cô bé trở thành “chiến binh” khi kiên cường trải qua 6 lần phẫu thuật để dần khôi phục các chức năng ăn, nói, thở và cải thiện diện mạo. Những lần phẫu thuật gồm điều trị môi, hàm ếch, đóng lỗ thông và chỉnh sửa sẹo mũi. Mỗi lần phẫu thuật là một lần gia đình và đơn vị bảo trợ đồng hành nín thở chờ mong, là một lần gieo thêm hy vọng.

Hành trình của em đòi hỏi nghị lực phi thường và trên hết là sự đồng hành bền bỉ của cả cộng đồng, từ nhà hảo tâm, đơn vị bảo trợ đến đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn và lòng nhân ái. Nhờ sự chung tay này,những em bé như Gia Hân được hỗ trợ hoàn toàn chi phí y tế, giúp gia đình nhẹ gánh lo toan. Và trong những đơn vị bảo trợ đó, quỹ Nụ Cười AVAKids trở thành người đồng hành bền bỉ, tiếp sức cho các em trong cuộc phẫu thuật quan trọng.

Dị tật vùng hàm mặt tạo ra rào cản lớn về mặt thẩm mỹ, khiến trẻ mất đi sự tự tin và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Được thành lập từ năm 2022, quỹ Nụ Cười AVAKids là một phần sứ mệnh không thể tách rời của thương hiệu AVAKids - chuỗi bán lẻ sản phẩm dành cho mẹ và bé, với hành trình mang lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ em Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, quỹ tài trợ cho 550 ca phẫu thuật và dự kiến đến năm 2030, sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 550 ca với tổng giá trị là 11 tỷ đồng .

Lý giải về sự đồng hành lâu dài của quỹ Nụ Cười AVAKids với trẻ dị tật hở hàm ếch, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: “Chúng tôi tin rằng thương hiệu dành cho trẻ em phải thực sự có trách nhiệm với thế hệ tương lai, bằng cam kết dài hạn và hành động cụ thể. Đó là lý do AVAKids cam kết đồng hành dài hạn cùng những em nhỏ. Để với mỗi nụ cười được trao lại, các em thêm tự tin viết tiếp ước mơ chính mình”.

CEO Đoàn Văn Hiểu Em luôn có mặt để thăm hỏi, động viên bệnh nhi và gia đình.

Với AVAKids, việc trao lại nụ cười cho một đứa trẻ không chỉ chữa trị khiếm khuyết thể chất, mà là trao lại sự tự tin, mở ra cánh cửa đến tương lai bình đẳng và tươi sáng hơn.

Hành trình của Gia Hân cũng là câu chuyện chung của hầu hết trẻ mang dị tật vùng hàm mặt tại Việt Nam. Có rất ít trường hợp chỉ điều trị 1-2 lần, đa phần phải trải qua con đường dài hơi, với nhiều lần can thiệp y tế kéo dài đến tuổi trưởng thành. Hành trình ấy đòi hỏi nghị lực cùng tình yêu thương phi thường từ gia đình và sự đồng hành bền bỉ của cả cộng đồng.

Nụ cười trọn vẹn của những em bé là câu trả lời ngọt ngào cho hành trình dài bền bỉ của các đơn vị đồng hành.

Sự hỗ trợ này góp phần giúp mỗi “chiến binh” có thêm động lực đi đến cuối con đường, tìm lại nụ cười trọn vẹn và đón đợi tương lai rộng mở. Đồng thời, điều đó cũng gieo vào lòng mỗi gia đình niềm tin về tương lai tươi sáng - nơi nụ cười của tất cả trẻ em đều rạng rỡ và đầy hy vọng.