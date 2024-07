Hành động gây sốt của 'quái vật' đấu kiếm Hàn Quốc ở Olympic Paris

Trước khi tỏa sáng tại Olympic Paris, Oh trải qua giai đoạn đầy khó khăn vì chấn thương. Anh đã phải phẫu thuật mắt cá chân sau Thế vận hội Tokyo, không thể cầm kiếm trong một thời gian do chấn thương cổ tay. Thiếu luyện tập khiến phong độ của Oh sa sút. Vận động viên từng đứng thứ nhất thế giới đã để thua tay kiếm xếp thứ 78 thế giới trong một giải đấu hồi tháng 5.