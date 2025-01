Hành động đẹp của Ronaldo

Hôm 10/1, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip CR7 có cử chỉ đẹp tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai vào tháng 12/2024. Khi Ronaldo đang chờ đợi buổi lễ diễn ra, một fan nhí tiến đến và xin chữ ký của CR7. Bảo vệ có ý định can thiệp nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha ngăn lại.

Sau khi có được chữ ký của Ronaldo, cậu bé vội vàng chạy đi mà quên lấy lại cây viết. CR7 mỉm cười và đưa lại vật dụng cho fan nhí, để cậu trở về với gia đình.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV khen ngợi cử chỉ đẹp của Ronaldo. Không ít lần trên sân cỏ, CR7 cũng can ngăn bảo vệ để CĐV tiếp cận mình xin chữ ký và chụp ảnh.

Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024, Ronaldo được vinh danh là Cầu thủ hay nhất khu vực Trung Đông và Vua phá lưới mọi thời đại. Siêu sao người Bồ Đào Nha còn gây chú ý khi phát ngôn tranh cãi về việc Vinicius Junior xứng đáng giành Quả bóng vàng 2024 hơn Rodri.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn khẳng định rằng Saudi Pro League mạnh hơn Ligue 1, đồng thời tuyên bố thẳng thừng rằng “Pháp chỉ có PSG”. Đây không phải là lần đầu tiên CR7 chỉ trích giải đấu hàng đầu nước Pháp. Trước đó, tiền đạo 39 tuổi này đặt dấu hỏi về sức mạnh của Ligue 1 khi Lionel Messi thi đấu cho PSG trong giai đoạn 2021-2023.

Hôm 10/1, Ronaldo mở màn năm mới với pha lập công trên chấm phạt đền, giúp Al Nassr thắng 3-1 trước Al Okhdood ở vòng 14 Saudi Pro League. Anh thiết lập cột mốc ghi bàn trong 24 năm dương lịch liên tiếp. Kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho Sporting vào năm 2002, Ronaldo đều đặn tỏa sáng qua từng năm.

