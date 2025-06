Hành động đẹp của PSG

Hai bàn thắng của Achraf Hakimi và Khvicha Kvaratskhelia giúp PSG giành 3 điểm trên sân đội chủ nhà Seattle Sounders, qua đó điền tên vào vòng knock-out FIFA Club World Cup 2025™ với ngôi nhất bảng B.

Sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ PSG thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn bằng cách dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ của mình tại sân Lumen Field, Seattle. Nhà vô địch UEFA Champions League không chỉ để lại một không gian gọn gàng mà còn gửi lời cảm ơn tới đội chủ nhà Seattle bằng một tấm bảng ghi chú đơn giản: “Merci Seattle” (Cảm ơn Seattle).

Động thái này thể hiện tinh thần thể thao và sự trân trọng đối với những gì mà đội bóng chủ nhà Mỹ đã cung cấp trong suốt thời gian PSG ở đây.

Dù vậy, trong bài phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique của PSG không ngần ngại chê bai chất lượng sân cỏ tại Lumen Field. Ông cho biết: “Mặt sân này, bóng nảy như thỏ vậy. Chúng tôi thắng, nhưng điều đó không thay đổi thực tế: mặt sân không đủ tiêu chuẩn để tổ chức một giải đấu đỉnh cao".

Cựu HLV Barcleona cho rằng khâu chuyển đổi sân cỏ nhân tạo thành sân tự nhiên chưa được xử lý tốt. "Đây từng là sân nhân tạo, giờ chuyển sang cỏ tự nhiên, nên phải tưới nước thủ công. Họ làm điều đó trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhưng chỉ sau 10 phút là khô cong. Bạn không thể thi đấu ở đẳng cấp mong muốn với mặt sân như vậy", ông cho biết thêm.

Với ngôi nhất bảng B FIFA Club World Cup 2025™, PSG sẽ gặp đội nhì bảng A (hiện tại là Inter Miami) ở vòng knock-out.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.