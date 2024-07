Hàng Việt Nam xuất khẩu đối mặt 252 vụ điều tra phòng vệ thương mại

Đây chủ yếu là các vụ điều tra chống bán phá giá, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và chống trợ cấp.

Công tác cảnh báo sớm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Việt không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc bị áp thuế ở mức thấp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Công Thương mới có báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 6.

Trong đó, Bộ này cho biết công tác khởi kiện, điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, tạo lập lại môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các ngành sản xuất trong nước trước bối cảnh nhiều hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá hoặc được trợ cấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số ngành sản xuất trong nước.

Đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu đối mặt 252 vụ điều tra

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương cho biết đã triển khai điều tra, rà soát các vụ việc phòng vệ thương mại. Trong đó, tiếp tục điều tra, rà soát 7 vụ việc đã khởi xướng trong năm 2023; khởi xướng điều tra 1 vụ việc mới; tiếp nhận và xử lý 7 hồ sơ đề nghị điều tra và rà soát mới.

Hiện tại, có 4 biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu và 1 biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm liên quan tới thép (vật liệu hàn), 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm cáp thép dự ứng lực và tháp điện gió.

Bộ Công Thương cho biết đang tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội (AD01) và thép phủ màu (AD04) để đánh giá hiệu quả biện pháp cũng như khả năng tiếp tục gia hạn thêm 5 năm. Dự kiến, trong tháng 10 năm nay sẽ có kết quả rà soát của 2 vụ việc này.

Bộ Công Thương đang rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội và thép phủ màu. Ảnh: H.H.

Về công tác kháng kiện, Bộ Công Thương cho biết hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 252 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường và vùng lãnh thổ.

Trong đó, đứng đầu là các vụ điều tra chống bán phá giá (138 vụ), tiếp đó là các vụ việc tự vệ (50 vụ), chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (37 vụ) và chống trợ cấp (27 vụ).

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã cập nhật danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh phòng vệ thương mại gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để phối hợp theo dõi.

Đồng thời, đăng tin cảnh báo về nguy cơ Mỹ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với đĩa giấy; nguy cơ Canada điều tra chống bán phá giá với dây thép, đinh ốc; nguy cơ Hàn Quốc điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.

Cơ quan quản lý đánh giá công tác cảnh báo sớm cũng như hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua đã đem lại một số kết quả.

Trong đó, Việt Nam đã chứng minh doanh nghiệp xuất khẩu không có các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đang áp dụng với nước thứ 3 trong vụ việc Mỹ điều tra chống lẩn tránh với thép dây không gỉ dạng tròn; việc Australia chấm dứt điều tra chống bán phá giá với amoni nitrat; các doanh nghiệp xuất khẩu pin mặt trời sang Mỹ được miễn thuế phòng vệ thương mại tạm thời.

Nhờ đó, các doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc bị áp thuế ở mức thấp, góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.

29 mặt hàng xuất khẩu kim ngạch tỷ USD

Về hoạt động xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 33 tỷ USD , tăng gần 3% so với tháng trước. Nâng tổng kim ngạch xuất khẩu quý II lên 97,2 tỷ USD , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 5% so với quý I.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước vượt 190 tỷ USD , tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53 tỷ USD (+21%), chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 137 tỷ USD (+12%), chiếm 72%.

Đáng chú ý, đã có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD , chiếm 66%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 54 tỷ USD , chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng tới 22% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc với kim ngạch gần 28 tỷ USD , tăng 5%; thị trường EU vượt 24 tỷ USD , tăng 14%; Hàn Quốc ước đạt 12 tỷ USD , tăng 10%.

Sau 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu gần 12 tỷ USD , giảm 13% so với quy mô xuất siêu cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,35 tỷ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,98 tỷ USD .