Hàng trăm cảnh sát 'đột kích' quán bar ở TP.HCM

Hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng bất ngờ “đột kích” vào quán bar Phương Lâm ở quận Tân Phú, TP.HCM, sàng lọc xử lý nhiều người liên quan đến ma túy.

Đến trưa 21/1, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đang phong tỏa một đoạn đường Gò Dầu, để kiểm tra, xử lý quán bar Phương Lâm.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú ập vào quán bar Phương Lâm, đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì.

Quán bar Phương Lâm trưa 21/1. Ảnh: Lê Trai

Thấy công an, hàng trăm khách đang có mặt hốt hoảng tìm đường rời đi. Tuy nhiên, mọi lối ra vào quán đã bị cảnh sát phong tỏa.

Phía bên ngoài, nhiều xe cảnh sát đã phong tỏa một đoạn đường Gò Dầu, trước quán bar, để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an sàng lọc, xử lý những người liên quan đến ma túy. Ảnh: Lê Trai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã sàng lọc những người nghi vấn và tiến hành kiểm tra ma túy. Qua đó, cảnh sát phát hiện một số người dương tính với chất cấm.

Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.