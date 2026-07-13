Hãng thời trang nhanh Shein sắp IPO ở Hong Kong

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chính thức phê duyệt kế hoạch niêm yết của hãng thời trang nhanh Shein tại Hong Kong sau chuỗi thất bại tại New York và London.

Quần áo của thương hiệu thời trang nhanh Shein tại văn phòng ở Sao Paulo (Brazil). Ảnh: Reuters.

Hãng bán lẻ thời trang nhanh Shein vừa nhận được "cái gật đầu" từ cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc để tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong (Trung Quốc). Quyết định này đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới thương vụ IPO trị giá nhiều tỷ USD vốn đã bị đình trệ trong nhiều năm qua.

Thông báo chính thức được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đăng tải trên website hôm 11/7 đã khép lại hơn một năm ròng rã chờ đợi của hãng bán lẻ trực tuyến này.

Shein buộc phải chuyển hướng sang sàn chứng khoán Hong Kong sau khi các nỗ lực IPO tại New York và London liên tiếp vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ giới chính trị gia lẫn các cơ quan quản lý phương Tây. Tính đến nay, hành trình tìm đường lên sàn của hãng đã kéo dài hơn 4 năm.

Từng được định giá lên tới 100 tỷ USD trong đợt bán cổ phần vào năm 2022, Shein đã phải ngậm ngùi hạ định giá xuống còn 66 tỷ USD vào tháng 5/2023. Theo nguồn tin từ Financial Times, các nhà đầu tư thậm chí đang gây sức ép buộc tập đoàn phải giảm định giá xuống ngưỡng 30 tỷ USD .

Mô hình kinh doanh của Shein dựa trên việc bán các sản phẩm siêu rẻ, như áo thun giá 2 bảng Anh hay váy đầm giá 4 bảng Anh, rồi vận chuyển trực tiếp từ kho hàng ở Trung Quốc đến tận tay người tiêu dùng phương Tây. Mức giá hàng hóa thấp giúp doanh nghiệp này né được thuế nhập khẩu và dễ dàng dìm giá các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc chính quyền Mỹ xóa bỏ quy định miễn thuế tối thiểu (de minimis) - lỗ hổng pháp lý cho phép các kiện hàng dưới 800 USD được miễn thuế hải quan - đã giáng một đòn mạnh vào mô hình kinh doanh thời trang này. Các động thái siết chặt lỗ hổng tương tự tại Liên minh Châu Âu (EU) và Anh cũng đang được khẩn trương triển khai.

Song song đó, áp lực giám sát pháp lý đối với hãng thời trang này tại châu Âu ngày càng nghẹt thở. Ủy ban Châu Âu đã mở một cuộc điều tra chính thức nhắm vào doanh nghiệp theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) nhằm làm rõ hệ thống kiểm soát hàng lậu, hàng giả sau bê bối để lọt các sản phẩm nhạy cảm từ bên thứ ba tại Pháp.

Theo thông báo từ CSRC, Shein dự kiến chào bán tối đa 341,6 triệu cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hong Kong. Nguồn tin của Financial Times cho hay một kế hoạch niêm yết song song hoặc niêm yết thứ cấp tại London vẫn có thể được cân nhắc nếu cơ quan quản lý Anh bật đèn xanh trong tương lai.