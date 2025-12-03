Hàng chục tấn thép văng khỏi xe đầu kéo, nhiều người bị thương

Trưa 3/12, tại khu vực cầu Thủ Biên, tỉnh Đồng Nai, xe đầu kéo chở hàng chục tấn lưới thép công trình bất ngờ làm rơi số hàng hóa này xuống đường, khiến nhiều người đi xe máy bị thương.

Hiện trường hàng trăm tấm lưới thép rơi từ xe đầu kéo trên đường dẫn lên cầu Thủ Biên, Đồng Nai, đè trúng xe máy khiến 3 người bị thương nặng. Ảnh: VOV.VN

Trưa 3/12, hàng trăm tấm lưới thép công trình rơi xuống đường tại vòng xoay cầu Thủ Biên (từ TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ sang Đồng Nai), khiến ít nhất 3 người đi xe máy bị thương nặng.

Sự cố xảy ra khi xe đầu kéo chở lưới thép ôm cua để rẽ vào đường ĐT.786 thì dây chằng néo bị đứt, toàn bộ hàng hóa đổ xuống mặt đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân An và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và phân luồng giao thông. Vụ việc khiến cầu Thủ Biên cùng hai tuyến đường kết nối TPHCM và Đồng Nai bị ùn tắc kéo dài.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai, dài 511 m, chia thành 9 nhịp, trong đó có 3 nhịp chính dài 270 m. Cầu rộng 17 m, gồm bốn làn xe, là tuyến huyết mạch lưu thông từ các tỉnh Tây Nguyên về cụm cảng Cái Mép -Thị Vải.

Nhiều người bị thương. Ảnh: VOV.VN

Trước đó, khoảng 12h30 trưa 22/8, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM), hai cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, trong đó một cuộn trượt ra vệ đường, cuộn còn lại lao vào khu vực cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy dựng phía trước.

Rất may, sự cố xảy ra vào giờ trưa, lúc lưu lượng phương tiện thưa thớt, nên không gây thương vong.

Nhận tin, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT TP.HCM đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân. Nhân chứng cho biết nếu sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Các vụ việc liên tiếp này cảnh báo nguy cơ từ việc chằng buộc hàng hóa chưa đảm bảo trên các xe đầu kéo, đặc biệt tại những khu vực ôm cua hoặc giao lộ lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nặng cho người tham gia giao thông.