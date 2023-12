Hàng chục nghìn du khách cháy hết mình trong đại nhạc hội 8Wonder

Đúng 21h30, Maroon 5 bước lên sân khấu, tái hiện những sản phẩm gây sốt toàn cầu như Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder... khiến khán giả không ngừng hò hét, đắm chìm trong không gian âm nhạc. Họ hát theo các giai điệu và có được trải nghiệm khó quên cùng thần tượng. Sự kiện càng nóng hơn khi giọng ca chính Adam Levine cởi phăng áo, khoe body “cực cháy”.