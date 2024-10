Hàng chục cây thông cổ thụ bị đốn hạ để mở rộng đường ở Đà Lạt

Hôm nay (16/10), nhiều công nhân và máy móc được huy động để đốn hạ hàng thông cổ thụ trên đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân ở TP Đà Lạt.

Đây là những cây thông 3 lá, cao trung bình 15 m, đường kính khoảng 47 cm.

Việc nhiều cây thông bị chặt hạ đã được chính quyền thành phố thông tin là để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ dài hơn 1,2 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 138 tỷ đồng .

Khi thực hiện công trình trên có 200 cây xanh bị ảnh hưởng. Trong đó, chính quyền buộc cưa hạ 148 cây (76 cây thông 3 lá, 62 cây sò đo cam và 10 cây tạp), di dời 52 cây phượng tím và mai anh đào.

Ngoài dự án nói trên, địa phương này còn mở rộng đường Lê Hồng Phong dài 730 m, có mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng . Để thi công, chính quyền sẽ di dời, chặt hạ 52 cây sò đo cam, một cây mai anh đào, một cây pơ mu.

Đối với sò đo cam là cây lớn, có nguồn gốc châu Phi, UBND TP Đà Lạt đề xuất chặt hạ những cây có thân bị mục, sinh trưởng kém. Còn pơ mu và mai anh đào được xác định là những cây quý, nên cơ quan chức năng đề xuất di chuyển về vườn ươm giống tạm thời để trồng lại.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã lên kế hoạch trồng bổ sung, thay thế 1.000 cây xanh các loại khi hoàn thành những dự án này.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.