Hàng chục cầu tại Hà Nội xuống cấp, mất an toàn, cần ưu tiên xử lý

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, qua rà soát, hiện có 55 công trình cầu do thành phố quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông sẽ được xử lý ngay trong năm 2024-2025.

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có 55 công trình cầu do thành phố quản lý cần phải đầu tư cải tạo, sửa chữa.

Cầu Long Biên cổ kính dường như cũng trở nên mộng mơ dưới những tia nắng vàng óng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.

Trong quá trình đầu tư, thành phố ưu tiên các cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông sẽ được xử lý ngay trong giai đoạn từ năm 2024-2025.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các địa phương cũng đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng,... đối với các cầu do quận, huyện, thị xã quản lý; trong đó đề xuất đầu tư xây dựng mới, thay thế, cải tạo 89 công trình cầu yếu, cầu tạm.

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, số lượng cây cầu yếu trên địa bàn khá lớn, mức độ xuống cấp và sự cần thiết đầu tư các cầu khác nhau. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt cho hệ thống cầu yếu hiện nay còn nhiều hạn chế.

Sở kiến nghị thành phố hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách thành phố để đầu tư xây dựng mới các công trình này theo cơ cấu: 50% ngân sách thành phố và 50% ngân sách địa phương.

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân loại các công trình cầu tạm, cầu yếu thành 3 nhóm để làm cơ sở đề xuất danh mục và thứ tự ưu tiên đầu tư; trong đó, nhóm 1 là các cầu cần đầu tư xây dựng mới, thay thế cầu cũ; nhóm 2 gồm các cầu còn sử dụng được, cần sửa chữa, cải tạo; nhóm 3 gồm các cầu chưa có phát hiện hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, cần theo dõi, kiểm tra duy tu định kỳ.

Theo đó, đối với cầu đầu tư xây dựng mới, việc chuẩn bị sẽ diễn ra trong giai đoạn năm 2024-2025. Giai đoạn từ năm 2026-2030, các cầu sẽ bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư bao gồm tổ chức khởi công, thi công xây dựng; bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, kết cấu chịu lực của các cầu yếu trên địa bàn thành phố có nhiều hư hỏng. Đối với cầu bê tông cốt thép, hệ thống dầm bị nứt vỡ, đặc biệt tại các vị trí đầu dầm; lớp phủ mặt cầu, khe co giãn, lan can cũng hư hỏng nặng… Đối với cầu thép, các dầm và hệ liên kết ngang hầu hết đều bị rỉ sét, dầm chủ nhiều cầu bị đứt gãy, rỉ thủng… không đảm bảo khả năng liên kết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều cầu có quy mô mặt cắt ngang chưa đồng bộ với quy mô của tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; chiều rộng cầu nhỏ hơn chiều rộng của đường đầu cầu, làm tính chất liên tục của tuyến đường giao thông bị co thắt, gián đoạn. Đa số các cầu trong danh sách cầu yếu đều phải hạn chế tải trọng do đã được xây dựng từ lâu, kết cấu chịu lực xuống cấp.

Ngoài ra, nhiều cầu chỉ đủ đáp ứng tải trọng của xe thô sơ, xe máy,... không đáp ứng được nhu cầu giao thông hiện tại. Tải trọng bị hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của cả đoạn tuyến. Cá biệt nhiều công trình cầu tuy kết cấu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không cắm biển hạn chế tải trọng, các phương tiện quá khổ, quá tải vẫn thường xuyên lưu thông.

Đây là nguyên nhân khiến cầu ngày càng xuống cấp và khó tránh khỏi nguy cơ sập đổ. Bên cạnh đó, việc sửa chữa, duy tu, bảo trì cho các cầu do quận, huyện, thị xã quản lý còn hạn chế; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, an toàn công trình. Hơn nữa, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ của công trình cầu còn nhiều tồn tại bất cập, ảnh hưởng tới kiểm định, đánh giá.

