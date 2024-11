Han So Hee 'trắng phát sáng'

Han So Hee mặc chiếc váy dáng cúp ngực, khoét sâu gợi cảm, xẻ tà cao ở phần chân váy. Cách đây không lâu, Han So Hee bị tố khai gian tuổi. Theo tin tức của Ten Asia vào ngày 31/10, Han So Hee sinh năm 1993, chứ không phải 1994 như thông tin ê-kíp nữa diễn viên đưa ra bấy lâu nay. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng giải thích vì những biến cố khi còn nhỏ nên cô phải học muộn một năm. Ảnh: Xports News, Dispatch.