Han Sara: 'Tôi tỉnh táo trước lời khen của anh Trấn Thành'

Han Sara cho biết trải qua những khủng hoảng giúp cô cứng cáp hơn, không còn nhiều sợ hãi như trước. "Ngã một lần rồi sẽ chai lì", nữ ca sĩ tâm sự.

Nếu theo dõi hành trình của Han Sara nhiều năm qua, không khó để nhận ra những thay đổi theo thời gian của giọng ca người Hàn.

Từ cô bé tuổi teen “mau nước mắt” tại The Voice 2017 đến một ca sĩ cố gắng vươn mình tại The Heroes 2021, sau 4 năm, người ta bắt đầu thấy Han Sara có màu sắc hơn và dần tìm được chỗ đứng nhất định tại Vpop. Song, thời điểm đó, vì khát khao thể hiện quá lớn nên đôi khi, nữ ca sĩ vấp phải những phản ứng trái chiều, ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp.

2025, ở Em xinh "say hi", khán giả lại thấy Han Sara xuất hiện với một vẻ khác trước, điềm đạm hơn và có vẻ luôn cân nhắc trước mọi hành động. Song ở góc độ nào đó, sự thận trọng hiện tại cũng khiến cô mất đi phần nào vẻ hoạt bát của những năm đầu sự nghiệp.

Hai lần 4 năm đi qua, với nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ cho thấy bản thân thay đổi sau từng biến cố. Cách Han Sara bắt đầu cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews cũng phần nào thể hiện điều đó. Cuộc trò chuyện diễn ra khi nữ ca sĩ đã tương đối mệt sau thời gian làm việc kéo dài. Cô xin thêm ít phút để chuẩn bị.

“Những ngày gần đây tôi thiếu ngủ do nhiều việc, nên những cuộc phỏng vấn trước đó không thật sự tốt. Tôi muốn chuẩn bị kỹ để cuộc nói chuyện lần này diễn ra suôn sẻ hơn”, Han Sara nói.

'Ngã một lần rồi sẽ chai lì'

- Từ một cô gái dễ xúc động, thậm chí từng gây tranh cãi vì những giọt nước mắt trong The Heroes, đến một Han Sara có phần bình thản trong thời khắc chia tay Em xinh “say hi”. Điều gì khiến chị thay đổi?

- Thật ra tôi vẫn là người dễ xúc động thôi, chỉ là giờ đây biết tiết chế hơn đôi chút. Nếu mọi người cảm thấy tôi mạnh mẽ hơn hay khác xưa, tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Hai năm vắng mặt là quãng thời gian tôi thật sự sống chậm lại, tập trung nhìn vào bên trong. Bắt đầu từ 2017 với The Voice, suốt nhiều năm liền, tôi cứ mải tiến về phía trước mà chưa từng dừng lại để tự hỏi mình đã đi đến đâu, hay còn mong muốn điều gì. Chỉ đến khi dừng lại, tôi mới nhận ra nhiều điều.

- Điều lớn nhất chị nhận ra là gì?

- Lúc đó, tôi nhận ra điều mình nên làm là đối diện với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống. Ngã một lần rồi sẽ chai lì. Giống như việc rời Em xinh cũng không phải ngoại lệ.

- Trước khi tạm dừng hoạt động 2 năm, Han Sara cũng từng chia sẻ bản thân gặp nhiều vấn đề tâm lý. Hẳn khoảng thời gian đó rất khó khăn?

- May mắn là hai năm đó trôi qua rất bình yên. Tôi gần như không gặp ai, chỉ dành thời gian ở nhà, tập trung làm những công việc cá nhân, học thêm, chăm sóc bản thân và gia đình.

Tôi kết nối lại với chính mình, lắng nghe cảm xúc nhiều hơn và tìm lại sự cân bằng. Trải qua những khủng hoảng tâm lý giúp tôi trở nên cứng cáp hơn, không còn quá lo lắng, sợ hãi hay dễ bị ảnh hưởng như trước. Nhìn lại, tôi nghĩ những trải nghiệm ấy đều là điều tốt.

Han Sara từng có thời gian tạm dừng hoạt động 2 năm sau khi rời công ty cũ.

- Thời gian đó chuyện đi show thế nào, chị có gặp khó khăn về tài chính?

- Tôi vẫn thỉnh thoảng đi show nên cũng không quá chật vật. Điều khó khăn nhất có lẽ là việc phải tự mình quán xuyến mọi thứ, không còn ê-kíp hỗ trợ. Thời gian đầu khá vất vả, nhưng rồi tôi cũng dần thích nghi, tự lo được cho bản thân, cũng gọi là có thêm trải nghiệm.

- Han Sara từng rất hoạt bát, song nhận nhiều ý kiến trái chiều trong các gameshow trước đó. Ở Em xinh “say hi”, chị có phần dè dặt hơn, không gây tranh luận, nhưng cũng ít được nhắc tới. Đó có phải sự đánh đổi?

- Thú thật, thời gian đầu tham gia chương trình, tôi từng lo sợ mình nói ra điều gì đó sai, không đúng với bối cảnh lúc ấy. Có những lúc mọi người quăng miếng, tôi lại không bắt được, hoặc cảm thấy phản ứng của mình không đúng với không khí chương trình. Đêm nào trước khi ngủ, tôi cũng nghĩ: “Không biết câu mình nói khi đó có hợp lý không?”. Mỗi đêm tôi đều suy nghĩ về điều đó.

Thật ra, con người thật của tôi là kiểu “không biết quăng miếng”. Tôi từng cảm thấy áp lực vì mình nhạt nhòa, không chỉ trong chương trình mà còn cả trong mắt các chị em, sợ mọi người thấy mình cũng… bình thường thôi, không có gì nổi bật.

Nhưng sau tiết mục I'll be there, tôi cảm thấy bản thân được chữa lành, không còn nghĩ quá nhiều đến những điều đó.

'Bất ngờ trước lời khen của anh Trấn Thành'

- Dừng lại khá sớm tại Em xinh “say hi”, có điều gì khiến chị tiếc nuối?

- Tôi không thích cảm giác nuối tiếc. Ở live stage 3, tôi thật sự đã dốc hết sức, từ thời gian, công sức… đến cả máu. Chính vì sợ sẽ nuối tiếc, nên tôi đã làm tất cả những gì có thể. Đến hiện tại, tôi biết bản thân chẳng thể làm gì tốt hơn. Tôi tôn trọng kết quả và khoảnh khắc đó.

-Trong một cuộc thi, sẽ luôn có tranh luận xoay quanh kết quả. Khi đọc những ý kiến cho rằng "Han Sara xứng đáng đi tiếp hơn một số em xinh khác", chị nghĩ gì?

- Thật ra dạo này tôi hơi bận nên không có thời gian cập nhật liên tục. Tôi cũng chưa đọc đến những thông tin đó đâu. Nhưng mà sau cùng, tôi nghĩ chỉ có những người trong hành trình đó mới thấy được các chị em đã vất vả như thế nào. Và với tôi, 30 chị em ai cũng xứng đáng đi tiếp, xứng đáng được khán giả công nhận.

Việc Han Sara bị loại sớm tại Em xinh "say hi" khiến khán giả tiếc nuối.

- Là ca sĩ có hit, kinh nghiệm hoạt động cũng tương đối, song trong chương trình, điểm cá nhân của chị thường không cao. Han Sara nghĩ mình thiếu gì?

- Tôi vẫn cảm thấy tự hào vì qua nhiều live stage, mình đã được thử sức với nhiều màu sắc khác nhau. Vòng đầu là một bản ballad nhẹ nhàng. Bài thứ hai là Red flag với phong cách sexy, nhiều vũ đạo. Còn tiết mục thứ ba là một bản pop truyền cảm hứng.

Tất nhiên, nếu nói tự hào về điểm số thì rõ ràng là không. Nhưng tôi thấy mình may mắn vì đã có những trải nghiệm đa dạng, và khán giả cũng có thể nhìn thấy được điều đó.

Còn nếu nói có điều gì đó cần cải thiện, chắc là khả năng "quăng miếng" (cười).

- Nghĩa là chị không quan trọng kết quả?

- Tôi nghĩ cuộc đời luôn cần sự cân bằng. Mặc kệ kết quả cũng không nên, nhưng cũng không thể bỏ qua quá trình. Với tôi, cả hai cái đó đã đủ cân bằng ở chương trình. Đương nhiên, tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn.

- Sau chương trình, MC Trấn Thành nhận xét chị có những yếu tố trở thành “superstar” nhưng cần thời gian. Chị thấy mình có xứng đáng với những lời nhận xét này?

- Nhìn cách anh Thành làm việc tại Em xinh tôi thấy mình cần phải nỗ lực rất nhiều. Tôi không sung sướng trước những lời khen ấy đâu, chỉ thấy mình phải tỉnh táo và cố gắng hơn nữa.

Tôi vẫn cảm thấy bản thân còn quá nhỏ bé. Việc anh dành lời khen khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi hiểu rằng anh muốn tôi phải giỏi lên nên mới dành những lời nhận xét đó.

- Sau Em xinh, điều thay đổi nhất ở Han Sara là gì?

- Tôi thấy bản thân nói nhiều hơn, rất nhiều là đằng khác. Tôi khá hướng nội, không thích ra đường, chỉ thích ở nhà nằm, chơi game. Bản thân cũng rất dễ bị tụt năng lượng.

Nhưng khi tham gia chương trình, được làm việc trong một môi trường thoải mái với 29 chị em, tôi dần cởi mở hơn. Chúng tôi không chỉ làm việc mà còn ăn ngủ, sinh hoạt cùng nhau. Sự gần gũi đó khiến ai cũng cảm thấy như sống trong một tập thể thân thiết, tự nhiên hơn rất nhiều.

"Không hit không có nghĩa là thất bại"

- EP Unfrozen đã ra mắt một thời gian, sự đón nhận của khán giả có được như kỳ vọng của chị?

- Thật ra tôi cũng chưa có nhiều thời gian để xem kỹ phản hồi của khán giả. Theo những gì tôi lướt qua thì khán giả chia thành hai luồng ý kiến: có một số khán giả thích pop và một số khán giả thích ballad. Những người thích Có khi nào sẽ thích Black rose; còn ngược lại, những ai thích Do Anh Si thì sẽ thích Xinh, Giống như em.

- Do Anh Si được nhận xét rất giống Bắc Bling. Chị phản hồi thế nào?

- Với Do Anh Si, chúng tôi bắt đầu liên hệ với anh Tuấn sau khi Bắc Bling ra mắt. Ở bài hát này, tôi muốn kết hợp màu sắc âm nhạc của hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam. Nếu nghe kỹ, bạn sẽ nhận ra có cả tiếng đàn Hàn Quốc và tiếng đàn tranh Việt Nam.

Sau khi nghe Bắc Bling, tôi cảm thấy anh Tuấn Cry là người rất hiểu âm hưởng Việt Nam. Anh sử dụng nhiều chất liệu và màu sắc Việt đưa vào âm nhạc. Vì vậy, tôi tin anh Tuấn là người phù hợp nhất cho dự án lần này.

Unfrozen có nhiều khác biệt so với âm nhạc của Han Sara trước nay.

- Unfrozen nhận được phản hồi khá tích cực, song chưa có thành tích cao trên các BXH âm nhạc. Những hit của chị trước đây vẫn là các bản pop mang màu sắc dễ thương. Nếu EP lần này không thành công, có bao giờ chị nghĩ đến chuyện quay lại màu sắc cũ?

- Tôi không gạt bỏ hoàn toàn những gì trước đây, mà chỉ thay đổi dần dần. Tôi cũng đã lớn rồi, và ai khi lớn lên thì cũng sẽ có sự trưởng thành, cả trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Tôi muốn cho mọi người thấy thêm nhiều khía cạnh khác của mình, một Han Sara trưởng thành hơn. Hình ảnh khác đi, nhưng vẫn là tôi, chỉ là trước giờ mọi người chưa thấy mà thôi.

- Và...?

- Tôi nghĩ một ca khúc có trở thành hit hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chắc chắn có hit là điều rất quan trọng trong sự nghiệp của một nghệ sĩ, nhưng không hit không có nghĩa là thất bại.

Với tôi, Do Anh Si là một ca khúc rất có ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên tôi được thể hiện rõ ràng con người, màu sắc của mình thông qua âm nhạc. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho bài hát đó. Và khi nghệ sĩ đặt tình cảm đủ nhiều vào một ca khúc, tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được.

Còn về việc có quay lại màu sắc cũ hay không, thật ra tôi vẫn thích những ca khúc pop nhẹ nhàng, dễ thương. Hiện tại, tôi còn một bản demo đã làm chung với Mỹ Anh từ khá lâu, vẫn dễ thương nhưng gần với con người tôi bây giờ hơn.