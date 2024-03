Hai vụ đâm gục người giữa phố ở TP.HCM

Thanh niên 18 tuổi bị đâm chết và 2 kẻ gây án đã ra đầu thú. Trong một vụ khác, người phụ nữ bị đâm gục và nghi can gây án là chống đã bỏ trốn.

Ngày 18/3, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 17/3, người dân tại đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nghe tiếng huyên náo và truy sát nhau trên đường.

Sau đó, người dân phát hiện thanh niên 18 tuổi nằm gục trước một ngôi nhà. Công an đến hiện trường, khẩn trương đưa thanh niên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: L.A.

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi can tham gia gây án. Mới đây, 2 người này ra công an đầu thú và thừa nhận đã ra tay với nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong diễn biến khác, ngày 18/3, Công an huyện Bình Chánh đang truy bắt kẻ đâm gục người phụ nữ trên đường. Nghi can gây án được xác định là chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng truy hô của người phụ nữ tại đường Lương Ngang, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Lúc này, người dân thấy người đàn ông phóng xe máy tẩu thoát.

Tại hiện trường, người dân phát hiện người phụ nữ nằm gục trên đường, với những vết đâm gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch.

Công an xác định nghi phạm là chồng nạn nhân nên tổ chức truy bắt.