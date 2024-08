Hai vợ chồng bị bắt vì mua bán trái phép ma túy

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chủ trì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 2 vợ chồng mua bán trái phép số lượng lớn ma túy.

Ngày 25/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tiến (SN 1988) và Đỗ Thị Trà My (SN 1995, cùng trú tại tổ dân phố Minh Lập, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, My là vợ của Tiến) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn huyện, Công an huyện Lục Ngạn chủ trì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tổ chức lực lượng, bắt giữ 2 vợ chồng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Phạm Minh Tiến và vợ là Đỗ Thị Trà My.

Đối tượng Tiến.

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh ma túy heroin và nhiều gói ma túy bên trong có nhiều loại ma túy, tổng trọng lượng 732,66 gram (trong đó 660,337 gram heroin, 72,329 gram methamphetamine) và gần 46 triệu đồng cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.