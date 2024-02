Hai thanh niên tạt đầu ô tô, đánh người: Hành vi của tôi là côn đồ

Tại cơ quan công an, hai thanh niên bày tỏ ăn năn, hối lỗi và cho rằng, do rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Chiều 27/2, Công an phường Minh Khai phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục lấy lời khai với hai thanh niên điều khiển xe máy tạt đầu ô tô rồi gây gổ, đánh nhau với tài xế ở đường vành đai 2 trên cao.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Hiệp (38 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa nhận mình là người điều khiển xe máy mang BKS 29H1-747.96, chở theo Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô ở đường vành đai 2 trên cao vào chiều ngày 25/2.

Tài xế Trần Văn Hiệp làm việc với công an.

Theo lời khai của Trần Văn Hiệp, vào buổi trưa cùng ngày, bản thân và Thịnh có uống rượu, bia với nhau rồi tham gia giao thông.

"Khi tôi điều khiển xe máy đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì có người lái ô tô màu trắng bất ngờ nhổ nước bọt vào người nên tôi lái xe lên vành đai 2 để truy đuổi ô tô đó", đối tượng Trần Văn Hiệp kể lại.

Hiệp thừa nhận, quá trình truy đuổi bản thân liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô lưu thông cùng chiều. Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì Hiệp phát hiện chị T.A. điều khiển ô tô nhãn hiệu I10 quay phim, chụp ảnh mình nên chửi bới và yêu cầu chị T.A. không quay phim.

"Lúc đó, chị T.A. không tắt máy nên tôi và Thịnh lao vào chửi bới, giật cửa, đấm đá vào cửa kính ô tô của chị T.A.", Hiệp kể.

Tiếp đó, Hiệp và Thịnh lên xe tiếp tục lạng lách, đánh võng cản trở xe của chị T.A., lúc này, ô tô màu trắng mang BKS 30K – 840.XX vượt lên và bấm còi nên Hiệp đuổi theo xe chửi bới.

"Tôi thấy người đàn ông trên ô tô màu trắng đang dùng điện thoại quay hai chúng tôi nên đuổi theo bảo họ tắt đi nhưng họ lại chửi bới nên với đuổi theo gây gổ", Hiệp trình bày.

Đối tượng Trịnh Thịnh kể lại sự việc, khi Hiệp điều khiển xe đuổi kịp ô tô màu trắng mang BKS 30K – 840.XX, Thịnh đã thò tay vào gạt điện thoại của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ của ô tô.

"Người đàn ông trong ô tô chửi bới nên chúng tôi không kìm chế được, lao vào chặn xe rồi đấm đá họ", Trịnh Thịnh nói.

Cũng theo đối tượng Thịnh, sau khi xảy ra cãi vã, xô xát ở vành đai 2 trên cao thì hai người điều khiển xe về nhà và không biết toàn bộ sự việc do mình gây ra làm "dậy sóng" dư luận.

Vì bia rượu nên không làm chủ được hành vi

Khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Hiệp cho biết, bản thân anh đã nhận ra sai lầm và rất hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

"Tất cả các hành vi của tôi gây ra là do đã sử dụng rượu, bia nên thiếu kiềm chế bản thân. Đến giờ, tôi rất hối hận với những gì mình gây ra", Hiệp chia sẻ.

Đối tượng Trịnh Thịnh tại cơ quan công an.

Còn đối tượng Trịnh Thịnh bày tỏ ăn năn hối lỗi và cho rằng, do cả hai đã sai từ khi uống rượu mà vẫn lái xe, tiếp đó còn điều khiển xe máy lên đường vành đai 2 trên cao do đây là đường cấm. Khi đi trên đường này, cả hai còn liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô khác nhằm truy tìm xe đã nhổ nước bọt vào mình.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là côn đồ, sai trái nhưng do đã uống rượu, bia nên không còn làm chủ được bản thân. Tôi mong rằng những người khác rút kinh nghiệm từ chúng tôi mà không mắc sai lầm", Thịnh nói.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Minh Khai phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của Hiệp và Thịnh để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.