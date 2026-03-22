Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành chuyến tuần tra, huấn luyện

Sáng 22/3, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến đi Trung Quốc tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Sau khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), trưa 19/3, Biên đội Tàu 015, Tàu 012 cùng Biên đội Tàu 568, Tàu 627 của Hải quân Trung Quốc thành lập đội hình, bước vào tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.

Hai bên thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ; đồng thời thực hiện các khoa mục: Vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc là trong khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo về đến Quân cảng Cam Ranh vào sáng 22/3.

Các tàu hải quân của hai Biên đội đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí các tình huống sát với khoa mục huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Kết thúc nhiệm vụ, các tàu hải quân của Việt Nam và Trung Quốc tổ chức chào nhau trên biển theo đúng điều lệnh; chỉ huy hai Biên đội gửi điện cảm ơn chỉ huy và các tàu hải quân hai nước tham gia chuyến tuần tra, huấn luyện liên hợp.

Lễ đón Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ tại Quân cảng Cam Ranh.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đánh giá: Đợt tuần tra, huấn luyện liên hợp lần này không chỉ cho thấy trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến tuần tra, huấn luyện liên hợp giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc:

Biên đội tàu hải quân của Việt Nam và Trung Quốc thực hiện khoa mục vận động đội hình trên biển.

Kíp chỉ huy Tàu 015 điều hành tàu vận động đội hình trên biển.

Biên đội Tàu 568 và Tàu 627 của Hải quân Trung Quốc trong khoa mục vận động đội hình.

Tàu 012 thực hiện khoa mục hộ tống hàng hải.

Sĩ quan, thủy thủ Biên đội Tàu 015, 012 tham gia huấn luyện khoa mục thông tin ánh đèn.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 chuẩn bị vũ khí, trang bị cho nội dung bắn đạn thật chống cướp biển.

Các xạ thủ súng 14,5 ly trên Tàu 015 thực hành bắn đạn thật trong khoa mục chống cướp biển.

Khoa mục cứu hộ cứu nạn.

Hành động của cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 trong khoa mục bảo vệ sức sống tàu.

Tàu Hải quân hai nước chào nhau trên biển sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.