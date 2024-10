Hai quả penalty độc lạ trong một trận ở giải Đức

Quả penalty đầu tiên của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 13. Xuất phát từ tình huống bóng rơi tự do trong phòng cấm đội khách, thủ môn Nahuel Noll dùng tay khống chế bóng, sau đó ném cho hậu vệ Gideon Jung đứng gần. Cầu thủ sinh năm 1994 nghĩ rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, vì thế không dùng chân kiểm soát bóng mà thản nhiên nhặt bằng tay, chuẩn bị cho tình huống phát lên.

Đương nhiên quả penalty được trao cho đội chủ nhà. Thủ môn Noll cản phá thành công cú đá 11 mét của Mohamed El Hankouri, nhưng vẫn để cầu thủ này đá bồi ghi bàn mở tỷ số.

Đến cuối hiệp một, pha bóng gần tương tự gặp lại ở bên kia sân. Phút 41, sau một pha tranh chấp bên ngoài vòng cấm đội chủ nhà, hậu vệ Daniel Heber nghĩ rằng trước đó đã có phạm lỗi nên nhặt bóng bằng tay trong vòng cấm địa. Đội khách được hưởng phạt đền và Julian Green không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tờ Haberler nhận xét đây là một trong những trận đấu kỳ lạ nhất trong lịch sử khi xuất hiện 2 quả penalty cùng đến theo cách khó tin. Mỗi đội được hưởng lợi một lần từ sai lầm ngớ ngẩn của đối thủ và trận đấu cũng khép lại với tỷ số hòa 2-2.

