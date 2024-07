Hải Phòng yêu cầu xử lý bãi rác huyện Tiên Lãng

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì buổi họp liên ngành về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Theo báo cáo của huyện Tiên Lãng, địa phương hiện có 26 bãi rác tạm trên địa bàn các xã. Sau khi đóng cửa bãi rác thị trấn từ tháng 4/2021, toàn bộ rác thải sinh hoạt tại thị trấn Tiên Lãng, các xã: Bạch Đằng, Toàn Thắng và một phần xã Tiên Minh được Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thành Vinh (Công ty Thành Vinh) thu gom, vận chuyển về bãi rác xã Kiến Thiết để xử lý.

Công ty Thành Vinh sau đó triển khai xây dựng và vận hành nhà máy xử lý rác trên diện tích hơn 1ha, thuộc địa phận xã Kiến Thiết. Từ đó đến nay, doanh nghiệp này đã ký kết hợp đồng với các xã (Kiến Thiết, Tiên Minh, Bạch Đằng, Toàn Thắng và thị trấn Tiên Lãng) để thu gom, xử lý với số lượng 25 tấn/ngày.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn vận hành, đến đầu năm 2023 thiết bị sàng lọc cũ xuống cấp, doanh nghiệp không đầu tư bổ sung. Rác thu gom về chỉ được ủ men vi sinh, không được xử lý dẫn tới lượng lớn rác tồn đọng khoảng 10.000 tấn, chất thành núi.

Việc này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân xã Kiến Thiết.

Tại cuộc họp, ông Đào Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Ý chia sẻ, mặc dù đơn vị liên doanh với Công ty Thành Vinh từ lâu nhưng công ty chưa được áp dụng công nghệ, hệ thống máy móc đã đầu tư vào phân loại và xử lý rác thải. Do vậy, số lượng rác ngày càng tồn đọng lớn như hiện nay.

Ông Đào Xuân Hưng cam kết, sẽ xử lý triệt để số lượng rác tồn đọng, đang gây bức xúc trong nhân dân này nếu được các cơ quan ban ngành, tạo điều kiện cho chính thức triển khai, áp dụng công nghệ mới của công ty và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những cam kết này. Với công nghệ mới nếu được áp dụng, công ty còn sẵn sàng tiếp nhận thêm 50-70 tấn rác sinh hoạt trong ngày cùng xử lý.

Sau khi các sở ngành, đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, bất cập về rác thải nông thôn không chỉ riêng huyện Tiên Lãng mà còn là tình trạng nhức nhối của nhiều địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, tạm dừng tiếp nhận rác từ các xã về bãi rác ở Kiến Thiết kể từ ngày 1/8. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tạm thời hỗ trợ huyện Tiên Lãng trong việc thu gom, vận chuyển rác từ các xã này để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, ngoài việc chấm dứt hợp đồng với Công ty Thành Vinh, từ nay đến hết năm 2024, huyện Tiên Lãng phải nghiên cứu biện pháp xử lý và giải quyết xong việc sắp xếp các bãi rác trên địa bàn, lựa chọn đơn vị khác có đủ năng lực.

