Hải Phòng bắn pháo hoa tại 12 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Thành phố Hải Phòng sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp tại 12 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ngày 25/12, UBND TP Hải Phòng ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm với 6.000 quả tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp; thời gian bắn 15 phút, từ 0-0h15 ngày 10/2/2024 (mùng Một Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Hình ảnh bắn pháo hoa. Ảnh: minh họa.

Các điểm bắn pháo hoa gồm: Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật thành phố - Hồ Tam Bạc, Hồ An Biên, Sân Huyện ủy huyện Thủy Nguyên, Sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo, Sân vận động huyện Tiên Lãng, Nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương, Khu Cầu cảng Cát Bà huyện Cát Hải, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, Bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy, Bờ hồ Hạnh Phúc quận Kiến An, Sân vận động Đầm Vuông quận Đồ Sơn, Sân nhà thi đấu đa năng huyện An Lão.

Tại quận Hải An và huyện Cát Hải, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa 1 điểm tầm thấp tại Trung tâm Văn hóa - Chính trị của quận, huyện, với số lượng pháo từ 90 đến 120 giàn/điểm, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Ban Chỉ đạo Bắn pháo hoa Thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam làm trưởng ban.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm soát quân sự, phối hợp chặt chẽ với công an thành phố bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa.

UBND Thành phố cũng giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản.