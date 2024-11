Hai nửa sáng tối trong chiến thắng của Manchester United

Ruben Amorim có màn ra mắt thành công tại Old Trafford với chiến thắng đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Manchester United. Tuy nhiên, nếu nhìn vào toàn cảnh, chiến thắng 2-1 trước Bodo/Glimt ở Europa League rạng sáng 29/11 (giờ Hà Nội) không đủ để che lấp những vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại trong đội bóng.

Bodo/Glimt, một đội bóng đến từ thị trấn nhỏ của Na Uy, nơi mà toàn bộ dân cư có thể lấp đầy Old Trafford với hơn 20.000 chỗ ngồi còn trống, không phải là đối thủ ngang tầm với một CLB có quy mô và danh tiếng như Manchester United. Tuy vậy, họ đã khiến “Quỷ đỏ” phải chật vật.

Niềm hy vọng lớn nhất của United trong trận đấu này chính là Rasmus Højlund. Tiền đạo 21 tuổi người Đan Mạch không chỉ lập cú đúp mà còn góp công lớn trong bàn mở tỷ số, thể hiện sự sắc bén và nhiệt huyết hiếm thấy trong đội hình. Phong độ của Højlund là tín hiệu tích cực cho Amorim khi ông nỗ lực xây dựng lại đội bóng.

Højlund không chỉ gây ấn tượng ở khả năng dứt điểm mà còn ở cách anh di chuyển, tạo khoảng trống và kết nối với các đồng đội. Những pha chạy chỗ thông minh của anh giúp hàng công của Manchester United trông mượt mà hơn, dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Amorim cũng có thể hài lòng với Mason Mount. Tiền vệ người Anh dần tìm lại chính mình sau chuỗi trận gây thất vọng kể từ đầu mùa. Trong gần một giờ thi đấu, Mount chơi năng nổ, tham gia vào các tình huống triển khai bóng và hỗ trợ phòng ngự tốt. Bên cạnh đó, Diogo Dalot tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự.

Dẫu vậy, Manchester United không thể che giấu những điểm yếu chết người trong đội hình. Đội bóng đến từ Na Uy, với ngân sách chỉ bằng 1/30 so với “Quỷ đỏ”, chơi một trận đấu đầy quyết tâm và gây ra vô số khó khăn.

Theo thống kê, dù chỉ kiểm soát bóng 28%, Bodo/Glimt tung ra tới 7 cú sút, trong đó có 4 cú trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 0.77, con số đáng kinh ngạc khi đối thủ của họ là một CLB từng vô địch Champions League. Dù để thua sát nút, đội bóng Na Uy rời Old Trafford với cảm giác tiếc nuối, bởi họ hoàn toàn có thể giành được một kết quả khả quan hơn.

Áp lực từ Bodo/Glimt thậm chí buộc Amorim phải thay đổi sơ đồ chiến thuật trong trận. Manchester United chuyển sang chơi với hàng thủ bốn người khi không có bóng để đối phó với các đợt tấn công nhanh của đối thủ. Điều này phản ánh rõ sự bất ổn trong chiến thuật của “Quỷ đỏ” khi họ đối mặt với một đội bóng vốn không cùng đẳng cấp.

Manchester United kết thúc trận đấu với một đội hình phòng ngự kỳ lạ: Amad Diallo, Noussair Mazraoui, Casemiro, Luke Shaw và Diogo Dalot. Việc sử dụng Casemiro ở vị trí trung vệ, vốn không phải sở trường của anh, một lần nữa cho thấy sự bất ổn trong đội hình của CLB.

Tuyến giữa với cặp đôi Manuel Ugarte và Bruno Fernandes cũng không mang lại sự cân bằng. Bruno thường xuyên dâng cao, để lại khoảng trống lớn phía sau, trong khi Ugarte không đủ khả năng bao quát toàn bộ khu vực trung tuyến. Kết quả là Bodo/Glimt dễ dàng khai thác những lỗ hổng này để tổ chức các đợt phản công nguy hiểm.

Hàng công, dù có sự tỏa sáng của Højlund, lại thiếu sự hỗ trợ từ hai cánh. Những mũi nhọn như Antony không thể tạo ra sự đột biến cần thiết, khiến hàng phòng ngự của đội khách không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Amorim đang đối mặt với một thử thách khổng lồ. Ông buộc phải khám phá và hiểu rõ đội hình trong bối cảnh các trận đấu dồn dập, không có đủ thời gian để thực hiện các buổi tập chiến thuật đầy đủ. Điều này biến mỗi trận đấu thành một thí nghiệm thực tế, nơi các sai lầm có thể phải trả giá đắt.

Manchester United rõ ràng cần nhiều hơn một chiến thắng sát nút trước Bodo/Glimt để xoa dịu những lo lắng từ người hâm mộ. Các đối thủ mạnh hơn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt những sai lầm mà “Quỷ đỏ” bộc lộ trong trận đấu này.

Chiến thắng trước Bodo/Glimt chỉ là bước khởi đầu cho hành trình đầy gian nan của Amorim tại Old Trafford. Ông cần nhanh chóng tìm ra cách tối ưu hóa đội hình, khắc phục những điểm yếu ở cả hàng thủ lẫn tuyến giữa, đồng thời tạo ra sự kết nối tốt hơn trong tấn công.

Với lịch trình dày đặc ở cả Premier League lẫn Europa League, không có nhiều thời gian cho Amorim và các học trò. Nếu không sớm cải thiện, những vấn đề hiện tại có thể khiến Manchester United tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Một Højlund đầy tiềm năng, một Mount đang hồi sinh hay một Dalot ổn định là chưa đủ để vực dậy đội bóng. “Quỷ đỏ” cần nhiều hơn thế - một sự thay đổi toàn diện cả về chiến thuật lẫn tinh thần chiến đấu, nếu họ muốn tìm lại vị thế của mình ở đấu trường châu Âu và quốc nội.

