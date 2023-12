Hai nữ trinh sát cùng đồng đội bắt gọn kẻ trốn truy nã

Ngay sau khi chỉ huy đơn vị thông tin về manh mối đối tượng truy nã, 2 nữ cán bộ Công an quận Tây Hồ đã đề xuất, xung phong được cùng đồng đội triển khai phương án truy bắt.

Chiều 22/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bắt được Đào Khắc Hà (sinh năm 1988, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị truy nã về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đang lẩn trốn tại địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ khen thưởng động viên Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh cùng đồng đội. Ảnh A.N.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng Công an quận Tây Hồ, đã trực tiếp giao hai nữ cán bộ là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh và Đại úy Đặng Thúy Quỳnh, phối hợp cùng tổ công tác nắm tình hình, thu thập, xác minh thông tin về nơi đối tượng lẩn trốn.

Đại diện Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ cho biết: “Xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Công an quận, hai “bông hồng thép” đã thể hiện rõ bản lĩnh và sự tinh thông nghiệp vụ của người chiến sĩ công an nhân dân.

Đối tượng truy nã bị bắt. Ảnh A.N.

Sau nhiều ngày nắm tình hình, Đội Điều tra tổng hợp xác định thông tin đối tượng truy nã Đào Khắc Hà đang lẩn trốn tại địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Ngay sau khi chỉ huy đơn vị thông tin về manh mối đối tượng truy nã, 2 nữ cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ, là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh và Đại úy Đặng Thúy Quỳnh, đã đề xuất, xung phong được phối hợp cùng đồng đội triển khai phương án truy bắt.

Vào khoảng 10h30 ngày 19/12, Trung tá Chinh và Đại úy Quỳnh xác định, Đào Khắc Hà đang lẩn trốn tại địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm nên nhanh chóng báo cáo Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp vị trí chính xác và tạo vòng vây khép kín.

Vừa trông thấy “người lạ”, đối tượng truy nã biết bị lộ, lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng qua cánh đồng hòng trốn thoát. Tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Đào Khắc Hà.