Hai nhân viên ĐSQ Israel thiệt mạng sau vụ xả súng tại thủ đô của Mỹ

Theo Axios, trong một thông báo trên mạng xã hội X, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết, hai nhân viên Đại sứ quán Israel đã thiệt mạng vào đêm 21/5.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa tuyến đường sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Địa điểm mà các nhân viên này bị sát hại gần Bảo tàng Do Thái Thủ đô ở Washington, DC. Trước đó, bảo tàng này đã tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà ngoại giao trẻ thường niên. Một sự kiện được Ủy ban Do Thái Mỹ miêu tả là "quy tụ những chuyên gia trẻ người Do Thái ... và cộng đồng ngoại giao tại Washington DC trong một buổi tối dành riêng để thúc đẩy sự đoàn kết và tôn vinh di sản Do Thái".

Hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắn chết tại khu vực đường 3 và đường F ở phía Tây Bắc thành phố.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã nhận được thông báo về vụ nổ súng. "Trong khi chúng tôi đang làm việc với (Sở Cảnh sát thủ đô) để ứng phó và tìm hiểu thêm, trước mắt, hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ", ông viết trên X.

Văn phòng FBI tại thủ đô Washington DC cho biết trên X rằng các đặc vụ của họ đã phối hợp với cảnh sát địa phương đến hiện trường vụ xả súng và xác định "không còn mối đe dọa nào đang diễn ra đối với an toàn công cộng".

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon gọi vụ xả súng là "một hành động khủng bố bài Do Thái".

"Việc gây hại cho các nhà ngoại giao và cộng đồng Do Thái là vượt qua ranh giới đỏ", ông Danon cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tội phạm này".

Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi và Công tố viên liên bang đặc trách khu vực Columbia, bà Jeanine Pirro cũng đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Đại diện của Sở Cảnh sát thủ đô xác nhận trên X rằng một cuộc điều tra về vụ nổ súng ở khu vực gần bảo tàng đang được tiến hành.