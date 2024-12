Hai mỹ nhân đóng cảnh táo bạo trong ‘The Trunk’

Trong khi đó, những cảnh 18+ của Jung Yun Ha trong The Trunk lại vấp phải không ít tranh cãi. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhiệm vai nữ phụ Lee Seo Yeo, vợ cũ của nhà sản xuất âm nhạc Han Jeong Won. Cô là người đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa Han Jeong Won và Noh In Ji. Nhân vật của Jung Yun Ha cũng có các cảnh táo bạo với chồng mới là Yoon Ji Oh (Jo Yi Geon). Ảnh: Chosun.