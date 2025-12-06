Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai mẹ con ở Đắk Lắk tử vong do rơi xuống ruộng nước chảy xiết

  • Thứ bảy, 6/12/2025 11:21 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Trên đường vào rẫy hái cà phê, hai mẹ con ở Đắk Lắk nghi lạc tay lái, lao xuống ruộng nước sâu tử vong.

Nhiều người tổ chức tìm kiếm hai mẹ con bị rơi xuống ruộng. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 6/12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ khiến hai mẹ con thương tâm. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo xác minh ban đầu, chiều 5/12, bà T.T.T. (39 tuổi, trú xã Krông Ana) điều khiển xe máy chở con gái H.T.A.V. (6 tuổi, học lớp 1) vào rẫy để hái cà phê. Khi di chuyển trên tuyến đường nội đồng, bà T. được cho là lạc tay lái, khiến cả hai mẹ con cùng xe máy rơi xuống ruộng nước và mất tích.

Ngay khi phát hiện, người dân và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn do nước sâu và chảy xiết.

Đến tối cùng ngày, thi thể hai mẹ con lần lượt được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

