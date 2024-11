Hai mặt đối lập của Mourinho

"Bên ngoài, ông ấy tạo hình ảnh như một kẻ xấu để bảo vệ đội bóng và giảm áp lực cho cầu thủ. Nhưng bên trong phòng thay đồ, ông là một người rất dễ chịu. Cá nhân tôi thấy Mourinho đối xử với tôi rất tuyệt vời", Milito chia sẻ.

Mourinho và Milito đã cùng nhau trải qua một mùa giải lịch sử 2009/10 khi giúp Inter Milan giành được cú ăn ba danh hiệu. Sau mùa giải đó, Mourinho chuyển đến Real Madrid, trong khi Milito tiếp tục gắn bó với Inter cho đến năm 2014. Milito là một trong những tiền đạo ưa thích của Mourinho trong sự nghiệp.

Cựu danh thủ Argentina kể lại việc anh muốn khoác áo số 22 khi đến Inter thi đấu, nhưng số áo này lúc đó thuộc về Paolo Orlandoni. "Mourinho nói rằng tôi hãy yên tâm. Khi gia nhập CLB, Paolo đến nói với tôi rằng Mourinho đã thuyết phục anh ấy nhường áo số 22 cho tôi. Cuối cùng, tôi có được số áo yêu thích", Milito kể lại.

Một học trò cũ khác của Mourinho tại Inter là Marco Materazzi từng nói: “Jose là một tấm khiên, một người bạn, một người cha, một người anh em. Nhưng ông cũng sẵn sàng xé chúng tôi ra từng mảnh vụn. Ông biết chính xác những gì cần làm và mọi người đã thấy kết quả”.

Với cá tính mạnh, Mourinho thường gây tranh cãi với những phát ngôn mạnh mẽ trước giới truyền thông. Ở trận Fenerbahce thắng Trabzonspor 3-2 hôm 3/11, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ trích trọng tài Atilla Karaoglan đưa ra nhiều quyết định mờ ám và cho rằng cả giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ "có vấn đề" và "bốc mùi".

LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ sau đó phạt Mourinho 23.300 bảng cùng lệnh cấm chỉ đạo. Mourinho thậm chí còn bị cấm tiếp xúc với các cầu thủ trước, trong và sau các trận đấu.

Chưa dừng lại, Mourinho còn có hành động chế nhạo giải Thổ Nhĩ Kỳ. "Ở London, có lẽ chỉ có con trai tôi xem giải đấu này," câu nói mỉa mai của Mourinho sau trận Fenerbahce thắng Trabzonspor hôm 3/11 châm ngòi cho cơn bão chỉ trích.

Trước sức ép của dư luận, Mourinho được cho là muốn trở lại Premier League làm việc. Guardian cho biết HLV người Bồ Đào Nha xem Newcastle là điểm đến lý tưởng. HLV Eddie Howe chịu áp lực lớn khi các ông chủ Saudi Arabia khao khát suất dự Champions League mùa tới.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.