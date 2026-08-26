Hai 'madam' và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ lâu đã tạo nên cuộc đối đầu nhiều cảm xúc trong khu vực.

Ngoài sân cỏ, câu chuyện bóng đá giữa hai nước còn có thêm điểm nối đáng chú ý qua câu chuyện của TS Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang (Nualphan Lamsam).

TS Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang “bắt tay” thúc đẩy hoạt động thể thao, văn hóa, phát triển cộng đồng.

Tại Việt Nam, TS Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2025. Bên cạnh dấu ấn trong hàng không, tài chính - ngân hàng, công nghệ và đầu tư, bà còn dành sự quan tâm cho chương trình cộng đồng, thể thao và bóng đá.

Hơn một thập kỷ qua, doanh nghiệp gắn với hành trình của bà đã góp mặt trong nhiều hoạt động dành cho bóng đá và futsal Việt Nam, từ hỗ trợ đội tuyển quốc gia, tiếp sức người hâm mộ đến phát triển thể thao cộng đồng. Những chuyến bay dành cho đội tuyển, cầu thủ và vận động viên trong dịp thi đấu lớn cũng trở thành hình ảnh quen thuộc với người yêu thể thao.

Madam Pang trao tặng áo đấu cho TS Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tại Thái Lan, Madam Pang hiện giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Tổng giám đốc Muang Thai Insurance. Bà đã gắn bó bóng đá Thái Lan trong nhiều năm, từ đội tuyển quốc gia đến công tác quản lý. Việc trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FAT là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đó.

Mối quan tâm chung dành cho bóng đá cũng được nhắc đến trong cuộc gặp gần đây giữa hai nữ lãnh đạo tại Bangkok, nhân dịp Vietjet và Muang Thai Insurance thúc đẩy hợp tác. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hai bên hướng đến chương trình dành cho bóng đá trẻ, giao lưu văn hóa và cộng đồng giữa Việt Nam và Thái Lan.

Vikki Digital Bank trở thành ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC.

Bóng đá hai nước vẫn luôn quyết liệt mỗi khi gặp nhau, nhưng sức hút của trận đấu cũng tạo ra kết nối vượt ra ngoài tỷ số. Người hâm mộ, doanh nghiệp và cộng đồng có thêm điểm gặp gỡ từ niềm yêu thích dành cho môn thể thao vua.

Vietjet và Vikki Digital Bank sẽ tiếp tục hiện diện trong hành trình đó thông qua việc đồng hành ASEAN United FC, góp phần kết nối thêm người hâm mộ với bóng đá khu vực.

Từ tài chính đến thể thao, Vikki Digital Bank góp thêm điểm chạm mới trong hành trình phát triển bóng đá khu vực.

Với TS Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang, tình yêu bóng đá được thể hiện theo những cách khác nhau, nhưng đều đã trở thành một phần trong hành trình hoạt động của mỗi người. Và mỗi khi Việt Nam - Thái Lan gặp nhau, câu chuyện ấy lại có thêm một dịp được nhắc đến.