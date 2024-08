Hai lần nhận hối lộ, một giám đốc ở Đắk Lắk bị bắt

Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.