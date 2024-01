Hai dấu hiệu cảnh báo sớm vô sinh ở nữ

Chu kỳ kinh nguyệt không đều, viêm nhiễm phụ khoa kéo dài... có thể là những dấu hiệu cảnh báo vô sinh ở nữ giới.Thông thường các trường hợp vô sinh hiếm muộn ở nữ thường được phát

Có một số triệu chứng cảnh báo ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới dễ nhận biết.

Hai dấu hiệu

Thông thường các trường hợp vô sinh hiếm muộn ở nữ thường được phát hiện muộn và ít có triệu chứng rõ ràng.

Các trường hợp vô sinh do tắc vòi trứng, tổn thương buồng tử cung thường chỉ được phát hiện qua thăm khám. Một số dấu hiệu cảnh báo vô sinh ở nữ thường liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, nội tiết tố.

- Chu kỳ kinh nguyệt: Đây được xem như tấm gương phản chiếu sức khỏe sinh sản ở nữ giới. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về chu kỳ kinh nguyệt như: rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, ra máu bất thường, chu kỳ không đều… chị em cần tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tìm nguyên nhân.

- Viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày: Nếu tình trạng viêm nhiễm phụ khoa kéo dài, tái đi tái lại, chị em cần thăm khám sớm để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm bệnh.

Tình trạng bệnh lý ở buồng trứng, buồng tử cung cũng có thể gây vô sinh ở nữ giới. Ảnh minh họa: Pexels.

Nguyên nhân gây vô sinh ở nữ

Vô sinh là tình trạng vợ chồng kết hôn trên một năm và phát sinh quan hệ tình dục đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai nhưng không có con. Đối với các cặp vợ chồng cao tuổi, phụ nữ trên 35 tuổi và các cặp vợ chồng có tiền sử khó có con thì thời gian này giảm xuống 6 tháng.

Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới, tuy nhiên có 3 yếu tố thường gặp nhất bao gồm: buồng tử cung, buồng trứng và hai vòi trứng.

Buồng tử cung: Một số nguyên nhân gây vô sinh ở buồng tử cung là: viêm buồng tử cung do nạo, hút thai. Đây là nguyên nhân khó khăn nhất khi điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới.

Buồng trứng: Nguyên nhân vô sinh ở buồng trứng thường gặp là suy buồng trứng (trứng quá ít) và buồng trứng đa nang.

Buồng trứng đa nang là tình trạng buồng trứng có quá nhiều nang trứng dẫn tới rối loạn rụng trứng. Khi có nhiều nang trứng phát triển cùng lúc, cơ thể không có đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng trứng, từ đó gây ra tình trạng có nhiều trứng non nhưng không có trứng trưởng thành và trứng chín.

Suy buồng trứng là tình trạng buồng trứng suy giảm cả về chất lượng lẫn số lượng. Đây là tình trạng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 35-40 tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp suy buồng trứng sớm gặp ở các bạn nữ chỉ mới hơn 20 tuổi.

Tắc hai vòi trứng: Nhiều chị em quan hệ tình dục, vệ sinh và chăm sóc âm đạo không đúng cách dẫn tới tắc hai vòi trứng. Thường gặp nhất là thói quen thụt rửa âm đạo, bệnh viêm nhiễm phụ khoa dẫn tới vi khuẩn ngược dòng lên hai vòi trứng, tử cung gây ra các biến chứng.

Những thói quen gây vô sinh ở nữ

Việc chăm sóc âm đạo không đúng hay thói quen quan hệ tình dục cũng có thể gây ra tình trạng vô sinh. Dưới đây là một số thói quen có thể dẫn tới vô sinh chị em cần lưu ý:

- Quan hệ tình dục không an toàn: Việc quan hệ tình dục không an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mang thai ngoài ý muốn, lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục… Chị em cần lưu ý quan hệ tình dục an toàn đặc biệt là nhất là sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn.

- Thụt rửa âm đạo: Nhiều chị em có thói quen thụt rửa âm đạo khi vệ sinh âm đạo, đây là cơ hội để vi khuẩn xâm nhập ngược dòng vào bên trong gây ra tình trạng viêm nhiễm.

- Vệ sinh âm đạo sai cách: Theo khuyến cáo, chị em nên vệ sinh phụ khoa một lần/ngày, không nên rửa quá nhiều lần cũng không nên để mất vệ sinh. Tổ chức niêm mạc rất mỏng manh, khi bị tác động bởi việc cọ rửa nhiều sẽ làm trầy xước niêm mạc âm đạo dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng cao.

- Sử dụng dung dịch vệ sinh sai cách: Nhiều người có thói quen dùng dung dịch vệ sinh cho vùng kín. Tuy nhiên, cách tốt nhất để vệ sinh vùng kín là sử dụng nước sạch, không nhất thiết phải dùng dung dịch vệ sinh. Chị em phụ nữ nên dùng dung dịch vệ sinh nếu có chỉ định của bác sĩ để điều trị các bệnh lý viêm nhiễm hoặc các bệnh lý phụ khoa khác.

Ngoài ra, còn có một số lý do khác dẫn tới vô sinh như di truyền, phụ nữ mắc trầm cảm…

Hiện nay, tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng trẻ hóa do thói quen quan hệ tình dục sớm. Do vậy, chị em cần thăm khám phụ khoa và sức khỏe sinh sản định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm những bất thường.