Hai cựu cán bộ Hải quan nhận tiền tỷ 'nhắm mắt' cho doanh nghiệp

Bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) bị cáo buộc có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của chủ doanh nghiệp.

Hai cán bộ Hải quan bị cáo buộc nhận hối lộ

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) vừa bị truy tố về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, Viện KSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám sát 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) về tội “Nhận hối lộ”.

Cáo trạng xác định, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, bị can Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo cáo buộc, tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng . Kết luận giám định, xác định 88 sản phẩm của nhóm bị can là hàng giả. Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng , giúp Mạnh và đồng phạm thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng .

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, từ 2021 - 2024, bị can Nguyễn Năng Mạnh, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Viện Kiểm sát cho rằng, tổng doanh thu thực tế của 4 công ty của Mạnh, gồm: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng ; trong đó doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng , gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng .

Để sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dễ dàng, bị can Mạnh móc nối, đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, trong đó có hai bị can tại Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

"Nhắm mắt" cho hàng thông quan

Cụ thể, Viện kiểm sát cáo buộc bị can Nguyễn Hữu Tuân (Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng , sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để "tạo điều kiện" giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Còn bị can Nguyễn Thế Việt (Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) nhận 800 triệu đồng để Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành văn bản giúp Công ty Hùng Phương được nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu.

Ngoài ra, bị can Phan Công Chiến (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) nhận 50 triệu đồng từ đồng phạm của Mạnh, để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng "tạo điều kiện" cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường C05), bị cáo buộc thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh biết việc 6 công ty của Mạnh đang bị xác minh và hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Cụ thể, Dũng hướng dẫn Mạnh thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, hủy bỏ tài liệu chi phí ngoài và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi của Dũng, phạm vào tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Hiện cơ quan tố tụng đã kê biên 23 bất động sản, thu giữ 19 sổ đỏ của bị can Mạnh và 3 đồng phạm. Các bị can và người liên quan cũng nộp khắc phục tổng số 1,6 tỷ đồng .