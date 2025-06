HAGL có chiến lược phát triển nội lực

Trong buổi chia sẻ với các cổ động viên gần đây, ông Vũ Tiến Thành công bố toàn diện kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, từ việc chiêu mộ ngoại binh, nâng cấp cơ sở vật chất, đến xây dựng nền tảng đào tạo trẻ vững chắc.

Đội bóng phố Núi rút kinh nghiệm từ những thiếu hụt về lực lượng trong mùa giải trước. Do tài chính hạn chế, CLB không theo đuổi các thương vụ đắt đỏ mà tập trung vào những cầu thủ phù hợp về chuyên môn và tinh thần.

Điển hình là hai ngoại binh Brazil được lựa chọn kỹ càng từ các lò đào tạo danh tiếng như Botafogo và Corinthians. Ngoài ra, đội sẽ có loạt trận giao hữu với CLB Libolo (Angola) vào ngày 29/6, tham dự các giải đấu như Cúp Thiên Long và tập huấn Thái Lan trong tháng 7 và 8 để kiểm nghiệm lực lượng, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không chỉ xây dựng đội hình trước mùa giải, ông Thành nhấn mạnh triết lý phát triển bền vững của HAGL: “Chúng tôi không chạy theo trào lưu nhập tịch hay những thương vụ ngắn hạn. CLB đặt mục tiêu đào tạo lực lượng nội tại, chú trọng rèn luyện thể chất, tư duy chiến thuật và văn hóa chiến thắng”.

Một điểm nhấn lớn trong chiến lược của CLB là đầu tư cho học viện đào tạo trẻ. Tính đến nay, HAGL đang nuôi dưỡng 142 cầu thủ trẻ ở nhiều cấp độ. Những tài năng như Trần Trung Kiên, Lý Đức, Đinh Quang Kiệt hay Trần Gia Bảo là minh chứng cho hiệu quả của quá trình đào tạo dài hơi.

Ông Thành cũng nhấn mạnh việc áp dụng khoa học vào huấn luyện, từ đo lường thể lực qua áo GPS, sử dụng giáo án điện tử đến huấn luyện theo giáo trình hiện đại, tương tự các học viện hàng đầu châu Âu. “Một tiền vệ muốn đá ở đây phải chạy được trên 11 km mỗi trận. Chúng tôi đánh giá cầu thủ dựa trên dữ liệu chứ không chỉ cảm tính”, ông khẳng định.

Về hạ tầng, đội bóng tiến hành thay toàn bộ mặt cỏ các sân tập và thi đấu, đầu tư thêm phòng y học thể thao, phòng chiếu chiến thuật và hướng đến đạt chuẩn học viện 3 sao AFC trong thời gian tới.

Trả lời người hâm mộ về mục tiêu mùa giải mới, ông Thành tự tin HAGL không còn là đội “đá trụ hạng” như nhiều người lầm tưởng. “Chúng tôi chưa từng đứng dưới hạng 10, và hiện có lực lượng trẻ chất lượng, chiều sâu tốt. Nếu mùa giải trước có thể từ 2 điểm vươn lên 32 điểm, thì mùa tới chúng tôi sẽ làm được hơn thế”, ông nói.

Khép lại buổi chia sẻ, ông Vũ Tiến Thành thể hiện niềm tin: “HAGL là đội bóng của khát vọng, là nơi ươm mầm thế hệ mới - không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn vững vàng thể chất và tư duy. Chúng tôi không ngại làm khác, miễn là điều đó tốt cho bóng đá Việt Nam”.

