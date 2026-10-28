Hà Nội xây tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng

Dự án tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng có hạng mục xây mới gồm nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện, ký túc xá cho vận động viên và hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.523,279 tỷ đồng . Diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 4,88ha. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030.

Quá trình thực hiện dự án sẽ tiến hành phá dỡ và di dời trạm biến áp (hiện đang phục vụ cấp điện cho Cung Điền kinh) sang Cung Điền kinh, cùng với đó, phá dỡ tháp nước hiện có tại khu đất.

Hạng mục xây mới bao gồm nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện, ký túc xá cho vận động viên và hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: HĐND.

Trước đó, tại tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP cho biết, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang quản lý 37 môn thể thao và phân môn thể thao, là một trong những trung tâm thể thao thành tích cao của Thủ đô Hà Nội và cả nước với hệ thống đào tạo bài bản, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có chất lượng. Nơi đây đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.

Hà Nội xác định rõ thể thao thành tích cao không chỉ mang ý nghĩa thể hiện năng lực địa phương mà còn là một phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển.

Do đó, thành phố đã có chiến lược dài hạn trong phát triển thể thao thành tích cao; từ công tác tuyển chọn năng khiếu, đào tạo lực lượng kế cận cho đến đầu tư cơ sở vật chất và cải thiện chế độ chính sách.

Ngành thể thao Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên bám sát Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, thành phố đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cơ sở tập luyện thi đấu và đơn nguyên nhà ở phục vụ vận động viên sinh hoạt do Trung tâm được giao quản lý.

Vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, UBND TP nhận định cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng đều các môn thể thao như: Điền kinh, bóng bàn, bóng đá, bắn súng, bắn cung... Trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic.

Vì vậy cần phải có cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên để nâng cao thành tích thể thao của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Mặt khác, tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 8.8.2008 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 - Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình, trong đó vị trí khu đất ký hiệu 4A2.4 được quy hoạch để xây dựng khu thể thao khuyết tật, bao gồm các công trình: Sân thi đấu tennis khán đài 3.000 chỗ có mái che, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng, nhà ăn, nhưng đến thời điểm hiện nay, dự án đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, theo UBND TP việc đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình là rất cần thiết.