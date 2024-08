Hà Nội và TP.HCM trong trend du lịch đang hot nhất Threads

Trào lưu bày tỏ cảm nhận thích hay không thích về các thành phố châu Á trở nên sôi động trên Threads. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được nhiều du khách nước ngoài nhắc tên.

Bạn trẻ check-in tại ngõ cờ đỏ sao vàng ở Hà Nội hot dịp 30/4. Ảnh: Thụy Trang.

Đầu tháng 8, nhiều người dùng mạng xã hội Threads đồng loạt bày tỏ cảm nhận về các thành phố du lịch thuộc châu Á, theo trào lưu "This trend, but just Asia" (tạm dịch: xu hướng chỉ dành cho châu Á).

Cụ thể, trào lưu này gồm nhiều đề mục như: thành phố tôi không thích, thành phố tôi đánh giá cao, thành phố tôi đánh giá thấp, thành phố tôi thích, thành phố tôi yêu nhất, thành phố tôi cảm thấy thuộc về mình, thành phố tôi muốn ghé thăm và thành phố tôi mơ ước được sống. Người dùng sẽ liệt kê lại những thành phố từng đi qua, tương ứng với các đề mục trên.

Người khởi xướng trào lưu này là một nhà sáng tạo nội dung du lịch người Bulgaria, chuyên khám phá các nước châu Á. Theo lời chia sẻ trên Threads, người này muốn tạo ra một không gian thảo luận về du lịch, đồng thời tạo cơ hội để người dùng bày tỏ cảm nhận cá nhân về các thành phố châu Á một cách nhanh, gọn.

Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Phú Quốc (Kiên Giang) là 4 điểm đến của Việt Nam được nhắc tên nhiều nhất bởi những du khách nước ngoài. Tuy nhiên, TP.HCM và Đà Lạt lại chưa nhận được nhiều sự yêu thích từ du khách.

Ở trào lưu này, các du khách sẽ bày tỏ cảm nhận thích hay không thích về các thành phố ở châu Á bằng cách liệt kê tên quốc gia kèm quốc kỳ theo các đề mục có sẵn. Ảnh: @bouboaii, @nomadspritz.

Du khách Swis (quốc tịch Thái Lan) cho rằng Đà Lạt không phải là điểm đến yêu thích ở Việt Nam vì ít chỗ vui chơi.

"So với các điểm đến khác, Đà Lạt chỉ có vài điểm tham quan và chợ đêm khiến tôi hơi chán. Dù thời tiết dễ chịu, cảnh quan tươi mới, người dân cung cấp nhiều rau tươi trong bữa ăn nhưng tôi đề cao các trải nghiệm giải trí hơn", nam du khách bày tỏ.

Trong khi đó, Federico (quốc tịch Italy) lại chia sẻ bản thân khó thích nghi với nhịp sống của TP.HCM. Nam du khách đến Việt Nam vào cuối tháng 3 với lịch trình di chuyển từ Hà Giang đến Hà Nội, sau cùng là TP.HCM và Phú Quốc.

"Đường phố đông người và nhiều khói bụi, thỉnh thoảng tôi bắt gặp rác thải ở dọc đường. Về giao thông, tôi cảm thấy không an toàn khi xe máy chạy tùy hứng, cả khi đèn dành cho người đi bộ chưa kịp chuyển màu", du khách này nói.

Du khách Mỹ ăn hủ tiếu tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Trái lại, Federico lại gọi Hà Nội là "tình yêu mới" vì ẩm thực cuốn hút, đường phố toát lên vẻ cổ kính và nghệ thuật. Khi đến tham quan các công trình mang tính lịch sử, nam du khách nhiều lần xúc động đến bật khóc.

"Năng lượng của tôi hợp với Hà Nội, trong thời gian tới tôi dự định sống ở đây khoảng 1-2 tháng. Tôi vẫn sẽ quay lại TP.HCM xem có gì thay đổi, biết đâu lại tìm được trải nghiệm làm tôi yêu thành phố này hơn", Federico bộc bạch.

Đến Phú Quốc vào đầu tháng 6, Nadaya Ahmand (quốc tịch Ấn Độ) đánh giá cao hòn đảo này. Nữ du khách cho biết: "Tôi thích bãi biển dài và thảm thực vật tươi tốt ở đây. Không khí nhộp nhịp nhưng không quá ồn ào. Hải sản đa dạng và thơm ngon, dù giá hơi cao".

Tính đến ngày 5/7, tròn một năm ra mắt toàn cầu, Threads đạt con số 175 triệu người dùng, phần đông là thế hệ Gen Z và Millennials. Nền tảng này là nơi chuyên tâm sự, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, theo Mark Zuckerberg - Giám đốc điều hành Meta và người sáng lập Facebook.