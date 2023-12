Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường 300 tỷ đồng bị chậm tiến độ

Anh Nguyễn Thế Hanh (36 tuổi) cho biết, dù rất muốn chuyển đi nơi khác nhưng do vướng mắc bồi thường dự án nên nhiều hộ gia đình cho đến nay vẫn phải bám trụ lại, chịu cảnh nhiều năm bị "tra tấn" bởi rác thải. "Số tiền đền bù quá thấp so với giá đất hiện tại là nguyên nhân chính khiến các hộ gia đình đồng loạt bám trụ tại đây. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, dự án gần như “án binh bất động” do chủ đầu tư và người dân chưa thể tìm được tiếng nói chung", anh Hanh cho hay.