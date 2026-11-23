Tuyến đường trục chính đô thị dài khoảng 35,04 km đi qua 9 phường, xã từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết địa phận xã Bát Tràng, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6380/QĐ-UBND phê duyệt Phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và Sở Xây dựng thẩm định.

Theo quyết định được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành, tuyến đường Tả Hồng có chiều dài khoảng 35,04 km. Điểm đầu tuyến đặt tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) và điểm cuối tại vị trí hết địa phận TP Hà Nội thuộc xã Bát Tràng.

Trên toàn tuyến, công trình đi qua địa phận các phường, xã gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Hướng tuyến được xác định phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đã được phê duyệt trước đó.

Phối cảnh tuyến tả, hữu sông Hồng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Đây là đường trục chính đô thị gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và phần đường gom 4 làn xe. Tuy nhiên, bề rộng mặt cắt ngang được thiết kế linh hoạt tùy theo vị trí địa hình và khoảng cách với tuyến đê Tả Hồng.

Cụ thể, đối với các đoạn đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m (gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông). Những đoạn tuyến đi xa đê có mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5 m (gồm 6 làn xe cơ giới tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom).

Tại một số khu vực đặc thù, thành phố áp dụng các mặt cắt riêng để bảo vệ công trình hiện hữu và giảm giải phóng mặt bằng. Đoạn cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang điển hình rộng 56 m. Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt xuống còn 49,5 m (6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp) nhằm tránh ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Khu vực đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm với bề rộng mặt cắt ngang điển hình 55,5 m. Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt rộng 44,5 m, tận dụng mặt đê và đường hiện trạng chân đê phía trong làm đường gom để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng.

Trên toàn tuyến bố trí 8 nút giao liên thông khác mức kết nối trực tiếp với các cây cầu gồm: Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại được tổ chức dạng nút giao bằng.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án tuyến và chủ trì nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ các nút giao chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kiểm soát, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều theo quy định.

UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng và xử lý các trường hợp vi phạm dọc tuyến. Đồng thời, thành phố giao Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến để cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư được biết.