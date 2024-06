Hà Nội mưa giông, nắng nóng dịu dần

Điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an 3 tỉnh

0

Trong tuần (từ 17/6 đến 21/6), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Tĩnh và Giám đốc Công an Đồng Nai.