Hà Nội mưa dông giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét và mưa đá

Vùng mây đối lưu xu hướng dịch chuyển về phía TP Hà Nội, gây mưa dông mạnh cho khu vực này trong giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng sớm nay (26/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 20h ngày 25/6 đến 3h ngày 26/6 cục bộ có nơi trên 100mm như trạm Nậm Ban 1 (Tuyên Quang) 171,6mm; Thông Nông (Cao Bằng) 163,6mm; Nghiên Loan 2 (Thái Nguyên) 126,4mm…

Bầu trời Hà Nội sáng nay. Ảnh: Trọng Trinh/VTC News.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển ở khu vực Thái Nguyên xu hướng dịch chuyển về phía TP Hà Nội.

Trong 1 - 4 giờ tới, vùng mây đối lưu này gây mưa lớn và dông mạnh cho khu vực phía Bắc TP Hà Nội, sau đó mở rộng sang các phường/xã khác thuộc khu vực TP Hà Nội.

Như vậy, nhiều khả năng mưa sẽ trút xuống Hà Nội trong giờ cao điểm sáng. Mưa dông sau chuỗi ngày oi bức, nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dông mạnh, lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ Hà Nội, ngày và đêm 26/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 150mm. Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều và tối.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn khi mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cụ thể:

Lai Châu: Bản Bo, Bum Nưa, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Mường Khoa, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên, Thu Lũm.

Lào Cai: Cảm Nhân, Mường Lai, Nậm Chày, Phúc Lợi, Thác Bà, Võ Lao, Yên Thành.

Lạng Sơn: Công Sơn, Ba Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Đình Lập, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hữu Liên, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Nhân Lý, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Tam Thanh, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Tràng Định, Vũ Lăng, Vũ Lễ.