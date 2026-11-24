Sau vụ nổ khí gas tại nhà hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội, kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến 125 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp.

Khoảnh khắc bình gas phát nổ tại quán lẩu trên phố Nguyễn Văn Tuyết Tính đến 16h ngày 24/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã có 6 người tử vong, 10 người bị thương liên quan vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Chiều 24/11, UBND phường Đống Đa cho biết, vụ nổ khí gas quán lẩu thuộc khu vực tầng 1 nhà tập thể E4 Vĩnh Hồ, giáp phố Nguyễn Văn Tuyết, dù không gây hỏa hoạ, nhưng đã làm sập 2 phòng.

Đáng chú ý, vụ nổ khí gas đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình khu tập thể Vĩnh Hồ, nên không đảm bảo để các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây. Trong khi đó, theo kết quả kiểm định nhà chung cư cũ từ năm 2015, khu E3 - E4 được đánh giá mức độ nguy hiểm là cấp C.

Để bảo đảm an toàn, phục vụ tạm cư, ổn định đời sống cho nhân dân, UBND TP Hà Nội đã bố trí các căn hộ ở khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh (phường Việt Hưng) cho 125 hộ dân. Nơi tạm cư của các hộ dân phường Đống Đa cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18 km.

Theo UBND phường Đống Đa, việc di chuyển các hộ dân ở khu tập thể E3 - E4 Vĩnh Hồ được triển khai từ 14 giờ ngày 24/11. Chính quyền phường đã phối hợp, hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, đồng thời làm việc với các đơn vị điện lực, cấp nước để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại nơi tạm cư.

Hiện trường sau vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong.

Trước đó, 8 giờ ngày 24/11, một vụ nổ khí gas đã xảy ra ở địa chỉ số 168 Nguyễn Văn Tuyết, khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị tới hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường.Tính đến 16 giờ cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã có 6 người tử vong, 10 người bị thương liên quan vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương cần tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn; tập trung cứu chữa người bị thương; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.