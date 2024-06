Hà Giang: 3 người chết vì mưa lũ, thiệt hại đã gần 20 tỷ đồng

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang, trên địa bàn vừa có thêm một nạn nhân chết do mưa lũ.

Như vậy, đến chiều 10/6, địa phương đã có 3 nạn nhân chết do mưa lũ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 19,5 tỷ đồng .

Theo báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 9 đến chiều 10/6, hai người bị lũ cuốn trôi là Lý Chàn Họ (sinh năm 1997) là bố và con là Lý Hưng Thịnh (sinh năm 2021) trú tại thôn Tân Thượng (xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì).

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai bố con.

Ngoài ra, tại huyện Quản Bạ, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở taluy dương khiến bà Lò Thị Cho (sinh năm 1982) trú tại thôn Na Cho Cai (xã Nghĩa Thuận) tử vong.

Mưa lớn kéo dài suốt trong đêm 9 và sáng 10/6 khiến các địa phương của tỉnh Hà Giang thiệt hại nặng nề về tài sản. Cụ thể, tại thành phố Hà Giang, theo thống kê sơ bộ có 39 điểm ngập úng cục bộ khiến trên 350 ngôi nhà bị hư hỏng.

Tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và Vị Xuyên, hàng chục ngôi nhà bị ngập nước, nhiều nhà bị sập hoàn toàn.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng thiệt hại không nhỏ về nông nghiệp. Cụ thể, tại thành phố Hà Giang và các địa phương, mưa to, ngập úng khiến hàng chục ha hoa màu các loại bị hư hỏng nặng. Nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng, gần 50 con gia cầm bị chết.

Tại các xã Thuận Hòa và Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), 2 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị tắc cục bộ chưa thể qua lại.

Tuyến đường từ huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới và tuyến đường từ huyện xuống sông Nho Quế hàng trăm m3 đất, đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Tuyến đường tỉnh lộ 177 đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, mưa lớn nhiều giờ khiến sạt hàng nghìn m3 đất taluy dương làm ách tắc một số đoạn thuộc địa phận các xã: Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn, Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn…

Ngoài ra, trên 130 phương tiện xe ôtô và xe máy ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm trong nước... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính gần 19,5 tỷ đồng .

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà cửa, cây trồng, vật nuôi... giúp người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ sử dụng các phương tiện như: xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố; khẩn trương giúp đỡ hàng nghìn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tính đến chiều 10/6, lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang đã giảm, mực nước trên sông Lô đã xuống. Các khu vực úng ngập, nước cũng đã thoát dần nhưng để lại hậu quả nặng nề.

Cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống; tổ chức người dân ở vùng có nguy cơ cao, đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở những điểm xung yếu, ưu tiên số một là bảo đảm an toàn về người; đồng thời di dời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đất; hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở đất.

Tại thành phố Hà Giang, đối với những khu vực nước rút hết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ chiến sỹ cùng các phương tiện cứu hộ khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

