H Plus thu hút hơn 500 khách tại Lễ hội Con đường Hữu nghị Việt - Hàn

Lễ hội Con đường Hữu nghị Việt - Hàn diễn ra trong 2 ngày 15-16/11 tại phố Trần Văn Lai (Mỹ Đình, Hà Nội) ghi nhận sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam và Hàn Quốc.

Gian hàng của phòng khám đa khoa quốc tế H Plus thu hút hơn 500 lượt khách ghé thăm khi mang đến hoạt động kiểm tra sức khỏe miễn phí như đo huyết áp, đường huyết, khám nhi và trải nghiệm công nghệ hiện đại. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng việc có điểm kiểm tra sức khỏe trong lễ hội giúp họ an tâm vui chơi cùng con mà không lo phát sinh vấn đề đột ngột.

Gian hàng của phòng khám đa khoa quốc tế H Plus thu hút nhiều người ghé thăm.

Điểm nhấn của gian hàng là 2 dịch vụ trải nghiệm ứng dụng công nghệ đo đáy mắt bằng AI - hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý mắt, tiểu đường và đột quỵ nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến; công nghệ soi da chuyên sâu - phân tích sắc tố, độ ẩm, cấu trúc da và dấu hiệu lão hóa tiềm ẩn, giúp người dùng hiểu rõ tình trạng da để xây dựng thói quen chăm sóc phù hợp.

Gian hàng có dịch vụ trải nghiệm ứng dụng công nghệ đo đáy mắt bằng và phân tích sắc tố, độ ẩm cho da.

Đội ngũ chuyên môn của H Plus cũng tư vấn khách về sức khỏe mắt, da, dinh dưỡng và chăm sóc trẻ. Nhiều người đã đặt lịch khám ngay tại sự kiện khi nhận được kết quả trải nghiệm.

Theo đại diện phòng khám, tất cả khách hàng tham gia trải nghiệm đo đáy mắt AI hoặc soi da tại lễ hội sẽ được tư vấn chuyên sâu miễn phí với bác sĩ nhãn khoa và da liễu của H Plus khi đem theo kết quả đến phòng khám trong tháng 11 và 12.

Khách ghé gian hàng H Plus để kiểm tra tình trạng da.

Hoạt động tại lễ hội Việt - Hàn là một phần trong chuỗi chương trình cộng đồng của H Plus. Trước đó, vào tháng 10, phòng khám triển khai chiến dịch “Ruy-băng hồng” và trao tặng 50 suất chụp nhũ ảnh miễn phí nhằm nâng cao nhận thức việc chủ động tầm soát và phòng ngừa bệnh ung thư vú.

H Plus (H Plus International Medical Center) đặt tại tầng 7 Lotte Mall Tây Hồ, được đầu tư trực tiếp bởi Bệnh viện HPlus Yangji Hàn Quốc. Phòng khám phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe ngoại trú, B2C, B2B chuẩn Hàn với quy trình khám toàn diện, cá nhân hóa, kết hợp chẩn đoán hình ảnh và công nghệ AI, hướng đến nâng cao trải nghiệm thăm khám cho khách hàng.