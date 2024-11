Guler mắc kẹt ở Real Madrid

Mustafa Denizli, cựu HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, lên tiếng cảnh báo Guler: "Cậu ấy trông có vẻ không hạnh phúc tại Real Madrid. Guler có phong độ kém vì không có thể trạng tốt nhất trước khi bước vào mùa giải này. Trong khi Guler sa sút, các đồng đội của cậu ấy lại thể hiện tốt".

Guler mới thi đấu 8 trận tại La Liga mùa 2024/25, trong đó có đến 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Sao trẻ 19 tuổi này chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào tại giải quốc nội. Ở Champions League, Guler cũng có 3 lần vào sân từ ghế dự bị và chưa đóng góp bàn nào cho "Los Blancos". Sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, Guler mới đá chính 3 lần.

HLV Carlo Ancelotti giải thích rằng Guler phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại Real Madrid. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chiến lược gia người Italy chưa thực sự tin tưởng tài năng trẻ này.

Ancelotti từng nhận định Guler có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, đảm nhận nhiệm vụ làm bóng cho Real Madrid giống như cách Toni Kroos từng làm. Tuy nhiên, "Don Carlo" cho biết cầu thủ 19 tuổi vẫn cần rèn luyện thêm.

AS nhận định Guler cần thay đổi lối chơi và chuyển mình thành một tiền vệ trung tâm. "Đây có thể là lối thoát cho Guler tại Real Madrid, bởi cầu thủ này gần như không có cơ hội cạnh tranh một vị trí trên hàng công với Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz và Endrick", tờ báo Tây Ban Nha phân tích.

Hôm 16/11, Guler đá chính ở tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong trận hòa 0-0 với Xứ Wales tại Nations League 2024/25. Hôm 14/10, tiền vệ 19 tuổi này góp 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Iceland cũng tại giải đấu này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.