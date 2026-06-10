GS Hungary bật khóc giữa buổi ra sách về người Bru - Vân Kiều

Nhà dân tộc học Gábor Vargyas xúc động tại lễ ra mắt bản tiếng Việt công trình nghiên cứu về người Bru - Vân Kiều, đánh dấu hành trình gần 40 năm gắn bó với Việt Nam.

GS người Hungary - Gábor Vargyas (thứ hai, từ trái sang) - bật khóc giữa buổi ra mắt sách tối 9/6.

Tối 9/6, GS Gábor Vargyas, nhà dân tộc học người Hungary, đã không giấu được sự xúc động tại lễ ra mắt bản tiếng Việt công trình nghiên cứu về người Bru - Vân Kiều. Với ông, đây không chỉ là cột mốc học thuật mà còn là dịp nhìn lại hành trình dài gắn bó với mảnh đất và con người Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả cho biết việc được chứng kiến công trình của mình đến tay độc giả Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. "Đối với một tác giả, một nhà nghiên cứu khoa học, không có gì hạnh phúc hơn khi thấy thành quả của mình được xuất bản. Đây là câu chuyện của 40 năm lịch sử và những đợt đi thực địa dài ngày mà tôi coi như cả cuộc đời mình đã dành cho Việt Nam", ông nói.

Theo GS người Hungary, từ năm 1985 đến 1989, ông từng sống cùng một gia đình người Bru tại Khe Sanh (Quảng Trị) để tìm hiểu đời sống, ngôn ngữ và các tập quán của cộng đồng này. Ông cho rằng niềm vui lớn của một nhà dân tộc học là có thể đưa kết quả nghiên cứu trở lại nơi mình đã thực hiện nghiên cứu, bằng chính ngôn ngữ của quốc gia đó.

Tác phẩm Vị ngọt của thấu hiểu: Điền dã, chính trị, đạo đức trong khu vực rừng núi miền Trung Việt Nam được dịch từ tiếng Hungary.

Trong phần giao lưu, vị GS bật khóc khi nhắc đến những ký ức gắn bó với Việt Nam. Ông cho biết chuyến đi lần này càng trở nên ý nghĩa khi có con trai đồng hành.

"Năm nay là một cơ hội rất đặc biệt vì con trai tôi cũng đi cùng. Ngày mai, hai cha con sẽ đi Khe Sanh để thăm lại những bản cũ và những người bạn xưa mà con trai tôi đã được nghe kể từ khi còn nhỏ. Những ký ức và tình cảm ấy thật sự đã khiến tôi không kìm được xúc động", ông chia sẻ.

Tại buổi ra mắt, Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM cho biết dự án xuất bản bản tiếng Việt của cuốn sách đã được hai bên theo đuổi từ giai đoạn 2019-2020. Người dịch sách, TS Giáp Thị Minh Trang, nhận định công trình không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn cung cấp góc nhìn nhân học thông qua các phân tích, đối chiếu chuyên sâu của tác giả về cộng đồng người Bru - Vân Kiều.