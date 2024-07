Greenwood không còn là người của MU

MU và Marseille đạt mọi thỏa thuận trong thương vụ chuyển nhượng Mason Greenwood.

Greenwood rời MU và gia nhập Marseille. Ảnh: Sky Sports.

The Athletic xác nhận MU đã hoàn tất vụ làm ăn với Marseille. Với việc để Greenwood ra đi, "Quỷ đỏ" bỏ túi 31,6 triệu euro, bao gồm 27,6 triệu euro phí chuyển nhượng và 4 triệu euro phụ phí.

Con số này đủ để biến Greenwood trở thành cầu thủ tự đào tạo được bán với mức giá cao nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Kỷ lục trước đó thuộc về Danny Welbeck, khi anh gia nhập Arsenal với giá khoảng 20 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Ông tiết lộ thêm: "Marseille đặt chuyến bay riêng đưa Mason tới Pháp, trải qua các cuộc kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Giao kèo có thời hạn tới tháng 6/2029. MU nhận về 50% số tiền bán Greenwood trong tương lai".

HLV Roberto De Zerbi không ngần ngại nói về cầu thủ 23 tuổi: “Chắc chắn Greenwood là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi không quan tâm đến những yếu tố ngoài sân cỏ. Bất kỳ cầu thủ nào ký hợp đồng với Marseille, tôi đều sẽ coi như con. Tôi sẽ bảo vệ họ trong mọi trường hợp”.

Greenwood không còn tương lai ở Old Trafford bất chấp phong độ chói sáng khi được cho mượn tại Getafe mùa giải vừa qua. "Quỷ đỏ" gặp áp lực từ các nhà tài trợ, người hâm mộ và cả nhiều cầu thủ nữ của đội nên quyết định bán đứt.