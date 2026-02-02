Green Alliance Frontier quy tụ doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh

Hơn 400 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực vận tải, tài chính - ngân hàng, công nghệ và hạ tầng đã tham dự sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Xanh tiên phong - Green Alliance Frontier 2026.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân các đối tác đồng hành, mà còn mở ra không gian kết nối, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia vào tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Mở đường cho hệ sinh thái chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp tiên phong là chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Green Alliance Frontier 2026 do Xanh SM tổ chức. Theo các chuyên gia, tiên phong đồng nghĩa với việc chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn, khi nhiều mô hình chưa có tiền lệ, cơ chế chính sách còn đang hoàn thiện. Tuy nhiên, chính quá trình này sẽ tạo ra những kinh nghiệm thực tiễn quý giá, giúp các doanh nghiệp đi sau có cơ sở tham chiếu và tự tin hơn khi tham gia chuyển đổi xanh.

Sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Xanh tiên phong - Green Alliance Frontier 2026 quy tụ hơn 400 doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh.

Nội dung này được phân tích sâu hơn trong tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bà nhấn mạnh, trách nhiệm lớn nhất của doanh nghiệp tiên phong nằm ở khả năng tạo ra kết quả đủ thuyết phục để các doanh nghiệp khác có thể tin tưởng và làm theo. “Tiên phong mà không tạo ra được hiệu quả và sức lan tỏa thì rất khó để thuyết phục những người đi sau. Xanh SM chính là một điển hình về sự dẫn dắt trong mô hình đưa di chuyển xanh vào hoạt động thực tế tại một số nước trong khu vực, và hiện nay đang tiếp tục mở rộng ra thế giới”, bà Phạm Chi Lan nhận định.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, trong tọa đàm về doanh nghiệp tiên phong.

Nhận định này càng rõ nét hơn tại Việt Nam, nơi Xanh SM là một trong những doanh nghiệp đã khởi xướng quá trình điện hóa giao thông, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái di chuyển xanh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, những kết quả đạt được trong năm 2025, từ dịch vụ đặt xe điện, giao thông công cộng điện hóa đến các mảng giao hàng và logistics xanh không chỉ đến từ nỗ lực riêng lẻ, mà là thành quả của sự hợp tác sâu rộng với các đối tác trong nhiều lĩnh vực.

“Xanh SM không thể đi xa nếu chỉ đi một mình. Chỉ khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực, cùng kết nối hệ sinh thái người dùng, chia sẻ năng lực vận hành và phối hợp mở rộng không gian tăng trưởng, chuyển đổi xanh mới có thể tạo ra tác động bền vững ở quy mô thị trường. Quan trọng hơn, đây cũng là cách để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vai trò và năng lực sáng tạo của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, phát biểu tại sự kiện. Ông cũng cho biết, việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đối tác sẽ tiếp tục là trọng tâm trong giai đoạn tới.

Nghi thức kết nối Liên minh Doanh nghiệp Xanh tiên phong.

Trong khuôn khổ Green Alliance Frontier 2026, Xanh SM đã vinh danh các đối tác tiêu biểu có đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi xanh trong năm 2025. Các hạng mục vinh danh tập trung vào những doanh nghiệp có vai trò nổi bật trong phát triển cộng đồng, đầu tư phương tiện điện quy mô lớn, đạt doanh số dẫn đầu trên nền tảng Xanh SM, cũng như các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực vận tải công cộng điện hóa, phân phối xe điện và cho thuê phương tiện xanh.

Xanh SM - điểm tựa kết nối hệ sinh thái xanh

Nhiều doanh nghiệp tham dự sự kiện cho biết, điều họ quan tâm nhất là các kinh nghiệm triển khai cụ thể từ những mô hình đã vận hành. Việc được trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp đi trước giúp các đơn vị hiểu rõ hơn lộ trình chuyển đổi và các yếu tố cần cân nhắc về chi phí, công nghệ và vận hành trước khi đầu tư.

Một đại diện doanh nghiệp dịch vụ vận tải nhận định, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và chi phí ngày càng lớn, việc tham gia vào những mô hình đã được kiểm chứng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể rủi ro so với việc tự thử nghiệm từ đầu. Các sự kiện kết nối như Green Alliance Frontier vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian tìm hiểu và thúc đẩy quyết định chuyển đổi.

Xanh SM vinh danh các đối tác có đóng góp tích cực cho hành trình xanh trong năm 2025.

Ở góc độ thị trường, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, khi các mô hình xanh bước vào giai đoạn nhân rộng, vai trò của những doanh nghiệp dẫn dắt hệ sinh thái như Xanh SM trở nên then chốt trong việc kết nối nguồn lực, phân bổ vai trò và tạo chuẩn mực hợp tác chung cho thị trường.

Đặc biệt, các sáng kiến như Green Alliance Frontier sẽ là động lực thực tế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh hơn, góp phần định hình một hệ sinh thái di chuyển xanh bền vững - nơi các doanh nghiệp cùng phát triển trên nền tảng hợp tác dài hạn và hiệu quả thực tiễn.