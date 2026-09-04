Grab mở thêm 'cánh cửa số' cho tiểu thương chợ Cồn

Đưa món ăn truyền thống và đặc sản OCOP “lên app” không chỉ giúp tiểu thương mở thêm kênh tiếp cận khách hàng, mà còn lan tỏa nét đẹp ẩm thực vùng miền tới đông đảo thực khách.

11h trưa, tại quán Bánh canh Nam Phổ Bà Ba (khu ẩm thực chợ Cồn, Đà Nẵng), chị Trang Thị Hùng Nam đang tranh thủ vừa múc từng tô bánh canh nóng hổi mời khách ngồi kín quầy, vừa làm phần bánh nậm và bột lọc cho shipper đợi giao đơn. Ở ki-ốt Xoa xoa hạt lựu Cô Châm phía đối diện, anh Bùi Tuấn Đạt cũng đang trong nhịp làm việc bận rộn không kém. Cứ mỗi khi rảnh tay, anh và vợ lại tranh thủ làm những phần xoa xoa, kem bơ... mang về để chuẩn bị cho khung giờ cao điểm.

Cả hai đều là tiểu thương gắn bó với chợ Cồn hàng chục năm nay, cùng đang trải qua một thay đổi diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt: Quầy hàng quen thuộc giờ có thêm một “phiên bản số”, đưa món ăn truyền thống và đặc sản vùng miền đến với khách hàng theo cách hiện đại hơn.

Chợ truyền thống với

cách tiếp cận mới

Chợ Cồn từ lâu đã là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và lớn nhất Đà Nẵng, vừa bán lẻ, bán sỉ, vừa gắn bó mật thiết với đời sống người dân thành phố. Với nguồn hàng hóa đa dạng và dồi dào, chợ không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh, mà còn là điểm đến quen thuộc của du khách muốn khám phá ẩm thực, đặc sản, văn hóa thương mại miền Trung.

Chợ Cồn là một nét văn hóa trong đời sống Đà Nẵng.

Quán bánh canh Nam Phổ Bà Ba là một lát cắt điển hình cho điều đó. Đã 60 năm kể từ khi mẹ chị Nam đặt chiếc đòn gánh xuống chợ Cồn cũ, phục vụ từng tô bánh canh đậm vị truyền thống cho người dân Đà Nẵng. Đến nay, khi tiếp quản được gần 20 năm, chị Nam vẫn tự hào mỗi khi nhắc về món bánh canh Nam Phổ, với hương vị gia truyền cùng nguồn nguyên liệu tươi sạch, tạo nên dấu ấn riêng thay vì chỉ rập khuôn theo vị Huế.

“Khách địa phương ủng hộ quán tôi mấy chục năm nay vì hương vị đặc trưng. Nhiều người đi chợ Cồn chỉ ghé ăn một miếng rồi về mà chẳng cần mua bán. Cũng có không ít du khách vì nhớ mãi hương vị mà mỗi lần quay lại thành phố lại tìm đến ăn tô bánh canh quen thuộc”, chị Nam chia sẻ.

Bánh canh Nam Phổ Bà Ba giữ hương vị truyền đời hơn 60 năm.

Món xoa xoa hạt lựu tại gian hàng của anh Đạt cũng có được nhờ công thức truyền lại từ đời bà nội, cùng các nguyên liệu xoa xoa, sương sâm, sương sáo, rau câu... đều xuất xứ địa phương và được làm thủ công. Anh tiếp quản gian hàng đến nay đã 16 năm, đủ lâu để chứng kiến nhiều thế hệ thực khách lớn lên cùng xoa xoa hạt lựu. Có người từng là đứa bé vài tuổi ghé quán, giờ đã trưởng thành nhưng vẫn quay lại chào cô chú; hay nhiều người lớn tuổi mỗi lần đến thưởng thức gợi lại kỷ niệm về bà anh.

Cùng với sự gắn bó lâu năm ấy, cả hai tiểu thương đều nhận thấy việc chủ yếu bán trực tiếp tại quầy khiến khả năng tiếp cận khách hàng mới phần nào phụ thuộc vào lượng khách ghé chợ. Anh Đạt nhận định: “Với khách hàng mới, việc tiếp cận thường chậm và bị động hơn”; trong khi chị Nam cũng trăn trở với xu hướng tiêu dùng số và khẳng định: “Hồi trước không có các kênh thông tin, truyền thông như Facebook, TikTok như bây giờ”.

Xoa xoa hạt lựu là món đặc sản gắn liền với hình ảnh Đà Nẵng.

Khi việc tìm kiếm, đặt món và mua sắm qua điện thoại ngày càng quen thuộc, một kênh bán hàng trực tuyến có thể bổ sung điểm chạm giữa những gian hàng truyền thống với nhóm khách mới, trong đó có khách du lịch. Đây cũng là một trong những bài toán TP Đà Nẵng và Grab hướng đến khi triển khai sàn giao dịch “OCOP - Đặc sản Đà Nẵng” và mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”.

Khi gian hàng có thêm

“cánh cửa” ra ngoài khu chợ

Sự ra đời của sàn giao dịch được đánh dấu bằng lễ phát động triển khai diễn ra ngày 10/8. Tại đây, đại diện UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Các chủ sản phẩm OCOP, cửa hàng đặc sản thành phố, tiểu thương không chỉ bán hàng theo cách truyền thống, mà còn có thêm một ‘cánh cửa’ mới để tiếp cận khách hàng”. “Cánh cửa” đó tại chợ Cồn được cụ thể hóa bằng việc kết hợp trải nghiệm của một khu chợ truyền thống với những công cụ bán hàng mà người tiêu dùng hiện đại đã quen sử dụng.

Trong khuôn khổ mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”, Grab đã phối hợp ban quản lý chợ Cồn hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart, đồng thời làm quen với cách tiếp nhận và xử lý đơn hàng trực tuyến. Để tiểu thương dễ dàng ứng dụng công nghệ mới, đội ngũ Grab đã trực tiếp đến từng gian hàng hướng dẫn thao tác cập nhật thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá bán, khuyến mãi và quản lý đơn hàng.

Các gian hàng tại Chợ Cồn có thêm kênh để người dân và du khách tìm kiếm, đặt mua món ăn trên GrabFood, GrabMart.

Chị Nam kể lại, đội ngũ Grab đã đến hỗ trợ tận tình, từ làm mới biển quảng cáo đến tạo gian hàng online kèm hình ảnh minh họa món ăn. Với anh Đạt, dù có đôi chút bỡ ngỡ với lần đầu nhận đơn, giao đơn, anh vẫn nhanh chóng làm quen nhờ giao diện ứng dụng rõ ràng, thân thiện. Khi đọc những đánh giá về món ăn trên ứng dụng, anh cảm thấy một sự gần gũi đặc biệt, như khách đang thực sự ở quán dù chỉ kết nối qua màn hình điện thoại.

Ngay trong những ngày đầu đưa Xoa xoa hạt lựu Cô Châm lên nền tảng số, anh Đạt ghi nhận lượng đơn online chiếm khoảng 30% tổng doanh thu hàng ngày - một con số mà theo anh, “nếu chỉ phục vụ khách mua trực tiếp thì khó có thể đạt được”. Còn tại quán chị Nam, dù lượng đơn hàng ngày vẫn còn khiêm tốn do đặc thù khách muốn tới thưởng thức món ăn truyền thống nóng hổi, chị vẫn xem đây là một cơ hội đáng để kiên trì; không chỉ vì doanh thu, mà còn là cách để lan tỏa hình ảnh của món ăn truyền thống có tuổi đời hơn nửa thế kỷ đến với nhiều người hơn.

Song song việc hỗ trợ tiểu thương lên nền tảng, Grab cũng triển khai các hoạt động ưu đãi, truyền thông, đồng thời làm mới hệ thống nhận diện tại các gian hàng tham gia chương trình, nhằm giúp người dân và du khách dễ dàng trải nghiệm.

Các gian hàng “khoác áo mới” nhờ Grab.

Đại diện ban quản lý chợ Cồn cho biết: “Xu hướng chuyển đổi số trong kinh doanh ngày càng thể hiện rõ nét. Hiện nay, nhiều đơn vị, đối tác cùng phối hợp ban quản lý để triển khai ứng dụng công nghệ số và Grab là một trong số đó. Song, số hóa sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không thay thế giá trị cốt lõi của một khu chợ truyền thống. Sự giao thoa gần gũi giữa người mua và người bán, hay nét văn hóa ‘trả giá’ quen thuộc tại chợ, vẫn là nét đặc trưng cần được gìn giữ . Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị đồng hành để hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số phù hợp và hiệu quả hơn”.

Người dân và du khách có thể dễ dàng thưởng thức các món ngon từ chợ Cồn trên ứng dụng Grab.

Từ đây, số hóa chợ Cồn không đơn thuần là câu chuyện thêm một kênh bán hàng cho tiểu thương, mà còn mở ra hướng đi để món ăn, đặc sản của khu chợ truyền thống được nhiều người dân và du khách khám phá hơn. Với du khách đến Đà Nẵng, mỗi tô bánh canh, ly xoa xoa hạt lựu không chỉ là một món ăn, mà còn mang theo câu chuyện của những gian hàng đã gắn bó thành phố qua nhiều thế hệ. Giờ đây, những câu chuyện ấy có thêm một “cánh cửa” để đến gần hơn với khách hàng trên môi trường số.