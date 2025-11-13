Gold Coast Vung Tau - nơi tầm vóc hội tụ, cuộc sống hóa thước phim

Giữa biển cả rộng lớn và đô thị đang chuyển mình, Gold Coast Vung Tau xuất hiện như một "thành phố trong thành phố", nơi trải nghiệm sống được mở rộng cực đại.

Trên quy mô 1.300 ha, Gold Coast Vung Tau được kiến tạo như ecosystem - hệ sinh thái sống đa tầng, đa chức năng. Đại diện dự án nhận định Gold Coast Vung Tau mang triết lý "Mega Living - sống lớn giữa không gian lớn" - được khắc họa với 11 biểu tượng Mega ấn tượng.

Tầm vóc "Mega" kiến tạo trong thành phố

Tọa lạc tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với quốc lộ 55, Gold Coast Vung Tau sở hữu tọa độ được ví như mega gate - cửa ngõ tới đại dương, nơi đón hàng chục triệu du khách mỗi năm tới Vũng Tàu. Cùng sự hiện diện của sân bay quốc tế Long Thành và hạ tầng cao tốc, nơi đây mở ra hành trình kết nối toàn cầu, đón dòng chảy dân cư, dòng tiền đầu tư và dòng cảm xúc hội tụ.

Bước qua cánh cổng ấy, mở ra trước mắt là Mega Universe - hệ sinh thái 1.300 ha lớn hàng đầu khu vực. Đó là nơi cư dân có thể sống, làm việc, đầu tư, nghỉ dưỡng và tận hưởng nhu cầu giải trí - thương mại trong đại đô thị được vận hành liền mạch.

Mega Boulevard là đại lộ 68 m chạy xuyên tâm dự án. Ảnh phối cảnh.

Trong đó, chạy xuyên tâm dự án là "xương sống" huyết mạch Mega Boulevard. Đây là đại lộ thương mại rộng 68 m, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hướng thẳng ra biển. Tại đây, những lễ hội ánh sáng và dòng người gặp nhau giữa nhịp sống sôi động, và cũng là điểm giao của hai cửa ngõ giao thương quốc tế: Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

Giữa tâm điểm Mega Boulevard, Mega Global Hub là khu outlet đầu tiên của Việt Nam có quy mô tới 85 ha, được ví như "thành phố" mua sắm quốc tế. Đây là nơi quy tụ những thương hiệu toàn cầu, không gian sự kiện, trình diễn thời trang và trải nghiệm mua sắm thời thượng.

Mega Global Hub là khu outlet đầu tiên của Việt Nam có quy mô tới 85 ha. Ảnh phối cảnh.

Dòng chảy sôi động tại Gold Coast Vung Tau được nối tiếp bởi Mega Sport Complex - cụm thể thao và sự kiện biển rộng 36 ha. Nơi đây hứa hẹn thổi bùng sức sống và năng lượng với hệ thống giải đấu quốc tế, lễ hội âm nhạc và sự kiện biển quốc tế.

Song hành cùng nhịp sống sôi động là miền bình yên - nơi những tán cây xanh cùng bản giao hưởng dịu êm, còn mặt nước trở thành ống kính phản chiếu khung cảnh thiên nhiên đẹp như thước phim điện ảnh. Chủ đầu tư Gold Coast Vung Tau dành 70% diện tích cho cây xanh và mặt nước, với 150 ha phủ xanh từ Mega Green và 300 ha xanh mặt nước từ Mega Blue.

Gold Coast Vung Tau sở hữu 150 ha phủ xanh từ Mega Green và 300 ha xanh mặt nước từ Mega Blue. Ảnh phối cảnh.

Để làm nổi bật cảnh quan tự nhiên, Mega Park Complex 25 ha với chuỗi 10 công viên chủ đề tạo nên khoảng xanh nghệ thuật. Đó là nơi mỗi công viên là phân đoạn trong "bộ phim cuộc sống" tại Gold Coast Vung Tau.

Ngoài ra, để kết nối quá khứ với hiện tại, Mega Legacy tôn vinh nghề muối trăm năm của miền biển thông qua việc đưa di sản bản địa vào không gian trị liệu spa và thủ công mỹ nghệ. Tại đây, truyền thống được tái hiện qua ngôn ngữ kiến trúc và trải nghiệm đương đại, tạo nên bản sắc riêng của Gold Coast Vung Tau.

Mega Legacy tạo nên bản sắc riêng của Gold Coast Vung Tau. Ảnh minh họa.

Với tầm nhìn quy hoạch và khát vọng phát triển bền vững - Mega Vision, nhà phát triển Gold Coast Vung Tau hướng tới mục tiêu đưa nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế - thương mại - văn hóa của khu vực.

Tại đây, mỗi mảnh ghép Mega định hình lên cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân TP.HCM mới - Mega Community. Đây là nơi đánh dấu sự chuyển dịch từ holiday weekend sang holidate, tức từ nghỉ dưỡng cuối tuần sang hẹn hò mỗi ngày tại ngôi nhà ven biển.

11 biểu tượng Mega hòa quyện tạo nên mạch sống năng động, kết nối hạ tầng - thương mại - tiện ích - cộng đồng, nâng tầm chuẩn sống tại Gold Coast Vung Tau.

Sống giữa những khung hình của thiên nhiên

Nếu như 11 biểu tượng Mega Living là mạch sườn cấu trúc tạo nên Gold Coast Vung Tau, thì Eco-Cinematic Living là linh hồn thổi cảm xúc, biến mỗi khoảnh khắc sống trở thành trải nghiệm điện ảnh.

Giữa thiên nhiên, Cinematic Landscape là những góc cảnh quan mang nét điện ảnh mở ra khung hình ấn tượng: Mặt nước phản chiếu hoàng hôn, hàng cây nghiêng bóng bên lối dạo, dòng kênh xanh len sát thềm nhà, dãy biệt thự soi mình bên hồ, đại lộ ngập sắc lễ hội, quảng trường và mái vòm rực sáng như trường quay của bộ phim châu Âu giữa lòng đại dương…

Mỗi khung cảnh được trau chuốt theo ngôn ngữ điện ảnh, tạo nên phim trường thiên nhiên. Đó là nơi mặt nước, cây xanh, kiến trúc và con người cùng tạo nên thước cảnh vừa ấn tượng vừa thơ mộng.

Tâm điểm của phim trường là Cinematic Home - ngôi nhà của mỗi cư dân, điểm bắt đầu cho những thước phim riêng. Kiến trúc "vịnh nối vịnh" uốn lượn, ánh sáng phản chiếu trên từng mái ngói đỏ, lớp cây xanh đan xen, tạo không gian sống dịu êm, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên và nghệ thuật.

Tại Gold Coast Vung Tau, mỗi khoảnh khắc được khắc hoạ tựa thước phim điện ảnh. Ảnh phối cảnh.

Buổi sớm, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, lấp lánh trên mặt hồ và tán lá thoảng bên hiên. Buổi chiều, hương muối và hơi biển hòa cùng làn gió luồn qua rặng cây, len vào từng khoảng sân. Đến tối, ánh trăng rót xuống mái hiên, ánh đèn vàng tỏa ra từ những ô cửa.

Đại diện dự án nhận định Gold Coast Vung Tau không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của thành phố biển, mà còn mở ra triết lý sống mang hơi thở thời đại. Đó là sống lớn trong tầm vóc, sống cảm xúc trong từng khung hình điện ảnh. Một biểu tượng mới đang hình thành trên dải đất hướng biển, nơi đô thị và thiên nhiên cùng song hành trong sự kết hợp của thịnh vượng và hạnh phúc.