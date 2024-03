Giới trẻ 'quay xe', khai quật kiểu kết đôi thời quần ống loe

Mệt mỏi vì các ứng dụng hẹn hò, những người độc thân đang hồi sinh xu hướng hẹn hò trực tiếp, nói chuyện với người lạ.

Bảy đàn ông và sáu phụ nữ ngồi rải rác trong một quán rượu nhỏ kiểu Ireland ở San Francisco vào tối thứ tư.

Trong đó có John Tierney, 30 tuổi, diện chiếc áo len cá đối trắng muốt cùng với sự tự tin khó ai lay chuyển. Anh chuẩn bị tham gia buổi “hẹn hò nhanh” đầu tiên. Tierney tâm sự anh thích sự mới lạ khi gặp gỡ trực tiếp những người phụ nữ độc thân thay vì lướt trên ứng dụng hẹn hò.

Tierney phát hiện sự kiện “hẹn hò nhanh” này một cách ngẫu nhiên nhất có thể. Anh thấy một tờ rơi của sự kiện được dán trên bốt điện thoại gần nhà. Nó đã dẫn anh đến một trang web có tên Shuffle - một dịch vụ “hẹn hò nhanh” giúp những người độc thân thoát khỏi các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Để tham gia sự kiện, Tierney đã trả 24,99 USD - mức phí sẽ tăng gấp đôi nếu anh không đến, một hình phạt nhằm hạn chế tình trạng “bùng kèo” khi hẹn hò giấu mặt. Sự kiện không có người tổ chức cụ thể mà chỉ dựa vào trang web của Shuffle để xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi phiên hẹn hò. Sau đó, người tham gia sẽ quyết định ai là người “tâm đầu ý hợp” với mình. Sáng hôm sau, Shuffle sẽ báo lại kết quả nếu cả hai cùng chọn nhau.

“Hẹn hò nhanh” không phải là một trào lưu mới. Tuy nhiên, tương tự quần ống loe và trang sức bạc, xu hướng từ đầu những năm 2000 này đang trở lại. Những người tham gia cho biết sự trỗi dậy của “hẹn hò nhanh” là kết quả của sự thất vọng với các ứng dụng hẹn hò, vốn tốn nhiều công sức và mang lại ít kết quả phù hợp.

Ứng dụng hẹn hò rơi vào thoái trào?

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo, các hồ sơ giả mạo do AI tạo ra và hành vi quấy rối đang khiến các ứng dụng hẹn hò ngày càng không thân thiện với người dùng. Công ty an ninh mạng Kaspersky ước tính cứ 10 người sử dụng ứng dụng hẹn hò thì có 4 người gặp phải lừa đảo và 2 trong số đó đã bị lừa.

Người dùng được khuyến khích để lại ghi chú nào đó cho "người yêu tiềm năng" nếu cần khi sử dụng Shuffle. Ảnh: Shuran Huang / The Washington Post.

Tháng trước, một vụ kiện tập thể chống lại Match Group - công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò Tinder, Hinge và League - cáo buộc công ty này theo đuổi lợi nhuận bằng cách cung cấp các đề xuất không phù hợp, khiến người dùng phải “quẹt trái” liên tục thay vì giúp họ tìm thấy những người yêu tiềm năng. Các nguyên đơn cáo buộc công ty đã xây dựng các tính năng gây nghiện, buộc họ phải trả tiền để sử dụng.

Match gọi vụ kiện là “lố bịch” và khẳng định các sản phẩm của họ được thiết kế để giúp người dùng có người yêu càng sớm càng tốt.

Anwar White, một chuyên viên tư vấn hẹn hò tại Montreal, cho biết nhiều người coi các ứng dụng hẹn hò như trò chơi giải trí trong điện thoại hơn là nơi tìm người yêu. Từ 2023 đến nay, số cuộc hẹn mà khách hàng của anh có từ các ứng dụng hẹn hò đã giảm mạnh. Do đó, White đang tìm một hướng đi khác.

“Tôi là huấn luyện viên đã phát triển từ các ứng dụng hẹn hò này. Tuy nhiên, chỉ trong tháng trước, tôi đã nói với khách hàng của mình: ‘Chúng ta sẽ không dùng các ứng dụng nữa. Chúng ta sẽ đi ra ngoài và nói chuyện với những người độc thân’”, White nói.

Một buổi hẹn hò nhanh ở Arlington. Ảnh: Shuran Huang / The Washington Post.

White cho biết khách hàng của anh mong được tương tác trực tiếp nhiều hơn là trực tuyến. Vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, một số người phải lướt mạng vì không thể ra ngoài chơi và giờ họ đang tìm cách thoát khỏi nó. Nhiều người đến các sự kiện “hẹn hò nhanh” và trở về với những người bạn mới, dù không có mối quan hệ lãng mạn nào bắt đầu, anh chia sẻ.

Hẹn hò nhanh, kết quả có lâu dài?

Hẹn hò nhanh có những khó khăn riêng - chẳng hạn như nói chuyện với người lạ - nhưng đối với những người muốn được kết nối trực tiếp thì rủi ro này là đáng giá.

Tại sự kiện Shuffle, một số cặp liên tục nhìn xem đồng hồ để đếm ngược thời gian trong khi những cặp khác trò chuyện đến hết buổi. Khi vừa đến sự kiện, Tierney phát hiện ra người hẹn hò sắp tới của mình vẫn đang trò chuyện với một chàng trai khác.

“Xin lỗi vì đã đến đúng giờ”, anh đùa. Cặp đôi chớp mắt đầy ngạc nhiên.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người dần uể oải. Tierney đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng. Anh còn vài đối tượng nữa để trò chuyện trước khi rời khỏi sự kiện “hẹn hò nhanh” này nhưng cô gái này là đối tượng “tâm đầu ý hợp” với Tierney. Họ có thành đôi không? Anh ấy sẽ phải đợi email từ Shuffle vào sáng hôm sau.

Các cư dân ở thành thị đang tìm kiếm những cuộc hẹn hò nhanh tại nơi mình sống để có nhiều lựa chọn. Shuffle đang hoạt động ở chín thành phố với mạng lưới những người muốn hẹn hò trực tiếp trải dài ở nhiều nhóm tuổi và giới tính.

Trên Meetup, Eventbrite và Reddit, các câu lạc bộ và tổ chức địa phương đăng các sự kiện hẹn hò nhanh để gây quỹ hoặc kết nối. Một số còn tổ chức những buổi hẹn hò “đã qua sử dụng” khi cho phép người tham gia mang theo người yêu cũ. Trong khi đó, các chuyên viên tư vấn hẹn hò đang tổ chức những sự kiện “hẹn hò nhanh” độc quyền cho khách hàng của họ.

Các chuyên viên tư vấn hẹn hò hiện khuyến khích khách hàng của họ hẹn hò trực tiếp thay vì dùng các ứng dụng. Ảnh: Shuran Huang / The Washington Post.

Đối với người dân ở khu vực nông thôn, họ có ít lựa chọn hơn. Tuy nhiên, những đối tượng này cũng đang tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, chuyên viên tư vấn hẹn hò Lily Womble - tác giả sách Thank You, More Please - cho biết. Womble khuyên khách hàng của cô hãy bắt đầu “xây dựng niềm vui” bằng cách ra khỏi nhà và tham gia các lớp học làm đồ gốm hoặc giải đấu bowling.

Người sáng lập Shuffle - Austin Yeo - cho biết ông hy vọng sẽ đưa Shuffle đến các thành phố nhỏ hơn của Mỹ và sau đó là quốc gia khác. Dù vậy, ông lưu ý, cần phải thực hiện cẩn thận để tránh lặp lại các vấn đề của những ứng dụng hẹn hò ở những năm 2010.

Không phải cứ gặp trực tiếp là yêu

Đối với những người đã quen với các ứng dụng hẹn hò như Tierney, việc “hẹn hò nhanh” đi kèm với những trải nghiệm mới.

Anh sẽ phải nói chuyện với người lạ - nhiều người trong số họ mâu thuẫn với nhau. Đối với những người nhút nhát, điều này có thể khó khăn, Womble nói. Cả cô và White đều cho biết khách hàng của họ gặp khó khăn trong việc tương tác trực tiếp.

Mặt khác, những người tham gia “hẹn hò nhanh” cũng sẽ khó “match” nhau nhiều như trên các ứng dụng hẹn hò. Thay vì hàng trăm lượt tương thích trên các ứng dụng, người đi hẹn hò trực tiếp chỉ có thể gặp vài người trong một buổi.

Gặp mặt trực tiếp đồng nghĩa với việc cảm giác phiền lòng khi bị từ chối cũng sẽ mãnh liệt hơn. Ảnh: Shuran Huang / The Washington Post.

Hẹn hò nhanh cũng đòi hỏi sự đầu tư về mặt cảm xúc cao hơn so với việc “quẹt trái, quẹt phải” trên các ứng dụng. Do đó, cảm giác phiền lòng khi bị từ chối có thể còn cao hơn. Yeo cho biết anh từng nhận được email từ vài người có những buổi hẹn không thành công. Họ yêu cầu anh kiểm tra xem hệ thống có lỗi hay không vì họ không nhận được email thành công nào.

“Tôi phải nói, ‘Không, anh bạn, tôi đã kiểm tra ba lần và không có lỗi nào trong hệ thống”, Yeo kể.

Sau khi thanh toán hóa đơn và rời quán rượu ở San Francisco, Tierney phải quyết định mình sẽ chọn ai để kết đôi. Nếu họ cũng thích anh, ứng dụng sẽ cung cấp số điện thoại của hai người cho nhau.

Việc lựa chọn là không hề dễ dàng. Anh có để ý đến ba cô gái trong sự kiện nhưng chỉ muốn kết đôi với hai người trong số đó. Anh tự hỏi điều này có thô lỗ hay không. Cuối cùng chàng trai chọn “Yes” với cả ba cô gái để đề phòng trường hợp có người không chọn mình.

Ngày hôm sau, kết quả đến. Tierney không kết đôi được với bất kỳ ai sau buổi “hẹn hò nhanh”. Đó là điều đáng tiếc nhưng anh không để ý mấy. Anh ấy đã lên kế hoạch tham gia một buổi tiệc kết đôi được tổ chức gần nhà.

“Tôi thật sự đã rất vui”, anh nói. “Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè”.