Giới trẻ lên kế hoạch du lịch Hong Kong dịp đầu năm

Sau một năm làm việc, nhiều người trẻ tự thưởng cho mình chuyến du lịch Hong Kong (Trung Quốc) để khám phá vùng đất mới, tìm kiếm sự bình yên trong những ngôi đền cổ nổi tiếng.

Vào thời điểm cuối năm, nhiều bạn trẻ lên kế hoạch du lịch nước ngoài để tái tạo năng lượng hay tìm cảm hứng mới. Hong Kong, "thành phố không ngủ" của châu Á, trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Việt. Bởi nơi đây chỉ cách Việt Nam khoảng 2,5 tiếng bay, chi phí không quá đắt đỏ, hòa quyện giữa nhịp sống hiện đại và bản sắc văn hóa truyền thống.

Nạp năng lượng với chuyến du lịch Hong Kong đầu năm

Quỳnh Mai (26 tuổi, Hà Nội) quyết định khám phá Hong Kong cùng bạn bè vào Tết Dương lịch. Cô coi chuyến du lịch kéo dài 5 ngày 4 đêm là phần quà tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc. Quỳnh Mai dự kiến tổng chi phí khoảng 12-15 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, đặt khách sạn, ăn uống và các hoạt động tham quan.

Du khách trải nghiệm chuyến du ngoạn ngắm cảnh trên phà Star Ferry - một trong những biểu tượng đặc trưng của Hong Kong.

"Tôi thường tự thưởng chuyến du lịch để khám phá vùng đất mới và có thêm năng lượng đi làm tiếp. Hong Kong là điểm đến phù hợp. Bởi vào đầu năm, thành phố tổ chức lễ hội nổi tiếng như sự kiện countdown mừng năm mới. Tôi ấn tượng với những đền chùa hàng trăm năm tuổi đang ẩn mình giữa lòng thành phố. Khung cảnh này giúp tôi tìm được sự an yên cũng như làm mới bản thân", Quỳnh Mai chia sẻ điều khiến cô thích về Hong Kong.

Hong Kong sở hữu đa dạng trải nghiệm mua sắm, từ trung tâm thương mại đến các khu phố sầm uất.

Điểm hấp dẫn của Hong Kong đến từ loạt địa điểm check-in nổi tiếng. Góc quen thuộc như đại lộ Ngôi sao, khu Central hay quận Wan Chai vẫn luôn nằm trong danh sách ưu tiên của du khách trẻ.

Ngoài ra, nơi đây cũng được mệnh danh là thiên đường mua sắm - giải trí với loạt trung tâm thương mại và khu vui chơi nổi tiếng, khiến du khách càng mê đắm và muốn quay trở lại khám phá.

Du khách hào hứng check-in tại lễ hội Thuyền Rồng.

Từ đầu năm đến giữa năm, Hong Kong càng trở nên sôi động với loạt sự kiện văn hóa, từ lễ hội Bánh bao Cheung Chau, lễ múa Rồng lửa Tai Hang đến lễ đua Thuyền rồng. Đó cũng là lý do Hữu Tín (28 tuổi, TP.HCM) quyết định quay lại khám phá thành phố cảng.

"Tháng 6/2025, tôi có ghé thăm Hong Kong trong 3 ngày. Tôi bị ấn tượng bởi nhịp sống hiện đại, đan xen nét truyền thống riêng. Tôi quyết định quay lại thành phố vào tháng 1 để có thêm thời gian tìm hiểu cuộc sống dân bản địa, đồng thời tận hưởng không khí tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán", Hữu Tín tâm sự.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng du khách khám phá Hong Kong lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy sức hút lớn của thành phố cảng trong lòng du khách Việt.

Kinh nghiệm chuẩn bị lịch trình du lịch Hong Kong

Nếu có kế hoạch ghé thăm vùng đất này, bạn dễ dàng tìm hiểu trước thông qua các bài đăng review trong hội nhóm trên mạng xã hội, hoặc qua cổng thông tin của Tổng cục Du lịch Hong Kong và trang Facebook.

Về nhập cảnh, du khách có thể đăng ký nhận e-visa online ở website của Cục Di trú Hong Kong. Thời gian xét duyệt thường kéo dài 3-10 ngày làm việc, nhưng thay đổi tùy theo ngày khởi hành và số lượng hồ sơ. Do đó, du khách nên nộp hồ sơ xin e-visa ít nhất 4 tuần trước ngày khởi hành.

Bên cạnh đó, du khách an tâm di chuyển trong Hong Kong nhờ hệ thống giao thông công cộng hiện đại và an toàn, đặc biệt là hệ thống tàu điện MTR. Đừng quên thử xe điện Ding Ding - loại xe 2 tầng phát ra tiếng "ding ding" mỗi khi đi qua và đã trở thành một phần di sản văn hóa của Hong Kong.

Với nhiều khu vui chơi và cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, Hong Kong là điểm tham quan hấp dẫn với du khách Việt.

Đặc biệt, từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, Hong Kong liên tiếp tổ chức các sự kiện như Tết Nguyên đán, lễ hội bánh bao Cheung Chau, lễ hội đua thuyền Rồng. Hòa mình vào dòng người bên cảng Victoria, chiêm ngưỡng countdown năm mới hay thưởng thức màn đua thuyền Rồng ở bờ đông Tsim Sha Tsui là hoạt động được yêu thích.

Vùng đất sở hữu nhiều đền chùa với kiến trúc đặc sắc, được bảo tồn nguyên vẹn qua hàng trăm năm. Du khách có thể tham quan tượng Phật bằng đồng ngoài trời trên đảo Lantau hay cầu may ở đền Che Kung (Sha Tin) với nghi thức xoay quạt "có một không hai".

Tham quan tượng Phật Tian Tan trên đảo Lantau mang đến cho du khách cảm giác an yên.

Nếu đang tìm chuyến du lịch nước ngoài, Hong Kong là lựa chọn sáng giá với chi phí hợp lý, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và trung tâm giải trí sôi động. Tự thưởng chuyến du lịch đầu năm đến Hong Kong sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm không thể nào quên, giúp nạp năng lượng khởi động năm mới.