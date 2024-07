Giới trẻ Đồng Nai quẩy sôi động ở ‘Why Not! Chơi phải tới!’ của Tuborg

Nhiệt huyết, bùng nổ, thăng hoa... là những cảm xúc của giới trẻ Đồng Nai tại chuỗi sự kiện Tuborg Open Your Music - “Why Not! Chơi phải tới!” do Tuborg tổ chức.

Tinh thần trẻ trung, năng động, sẵn sàng bứt phá khỏi giới hạn đã trở thành một phần DNA của thương hiệu bia cao cấp đến từ châu Âu - Tuborg. Không chỉ thế, cái tên Tuborg còn “đóng đinh" với hàng loạt sự kiện âm nhạc đình đám thu hút nhiều người trẻ tham gia.

2024 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của Tuborg khi thương hiệu sẵn sàng dốc hầu bao ra mắt sân chơi âm nhạc của riêng mình mang tên “Tuborg Open Your Music - Why Not! Chơi phải tới!”. Chuỗi sự kiện chính thức diễn ra tại 7 tỉnh thành phía Nam, xuyên suốt khu vực Đông và Tây Nam Bộ gồm: Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang và Long An, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay.

Tuborg mang đến các tỉnh thành phía Nam chuỗi sự kiện âm nhạc hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng.

Là bến đỗ mở màn cho chuỗi sự kiện, Đồng Nai ngày cuối tuần như bừng sáng hơn khi sự kiện “Why Not! Chơi phải tới!” chính thức đổ bộ. Không ngoài mong đợi, hơn 10.000 khán giả đã cùng cháy hết mình trong đêm nhạc vừa no phần nghe, vừa đã phần nhìn với hệ thống sân khấu, âm thanh hoành tráng.

Độ chịu chơi của Tuborg tại Tuborg Open Your Music - “Why Not! Chơi phải tới!" khiến giới trẻ phấn khích.

Tuborg còn biến Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai thành “trạm sạc hứng khởi” với nhiều hoạt động tương tác thú vị, độc đáo để các bạn trẻ lên dây cót tinh thần cho cuộc vui còn dài phía trước.

Đặc biệt, cứ mỗi lần hoàn thành thử thách, người chơi sẽ được tiếp năng lượng bằng những lon bia Tuborg mát lạnh. Chất bia với hậu vị đắng nhẹ, ngọt thơm chính là chất xúc tác hoàn hảo mở lối cuộc vui.

Giới trẻ Đồng Nai check-in tại sự kiện âm nhạc đỉnh cao ngay trên quê nhà.

Khi đồng hồ điểm giờ rung lên, “Why Not! Chơi phải tới!” chính thức chào sân với màn khuấy động của MC Goku và DJ King Lady. Cơn mưa nhỏ ghé qua nhưng cũng không giảm được ý chí “dân chơi” khi hàng nghìn khán giả vẫn che dù, tiếp tục hết mình cùng từng beat nhạc cực chất.

Khi trời tạnh mưa, cả nhạc hội lại càng cháy hơn nữa cùng những phần trình diễn chất lừ đến từ dàn lineup “xịn sò” như: Thành Đạt, Cường Seven, Hoàng Yến Chibi…

Hoàng Yến Chibi và B Ray tạo nên không khí sôi động.

Cao trào nhất chính là sự xuất hiện của rapper B Ray - đại sứ thương hiệu Tuborg. Anh chàng rapper không chỉ khiến khán giả bùng nổ khi trình diễn những bản hit với giai điệu catchy, mà còn nhiệt tình xuống sân khấu để giao lưu cùng người hâm mộ.

Chia sẻ về cơ duyên đồng hành cùng Tuborg trong vai trò đại sứ thương hiệu, nam rapper cho biết: “B Ray cảm thấy ‘đồng điệu’ với tinh thần cởi mở, phóng khoáng của thương hiệu. Phong cách ‘chơi phải tới’ mà Tuborg hướng tới làm B Ray rất tâm đắc. Tuborg còn như một chất xúc tác không thể thiếu để B Ray có thể cháy hết mình với âm nhạc”.

B Ray cũng bật mí sẽ đồng hành trong những sự kiện “Why Not! Chơi phải tới!” tiếp theo, để tinh thần “chơi phải tới” của thương hiệu ngày càng lan tỏa đến người trẻ.

Đại sứ thương hiệu Tuborg - B Ray khiến khán giả “quẩy” quên lối về với hàng loạt bản hit đình đám.

Giới trẻ Đồng Nai đã có một đêm khó quên cùng “Why Not! Chơi phải tới!” khi cùng cụng lon Tuborg, “feel the beat” để tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa nhất.

Đêm nhạc với thật nhiều cung bậc cảm xúc này cũng đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu vào thị trường Đông và Tây Nam Bộ. “Tuborg Open Your Music - Why Not! Chơi phải tới!” tiếp theo sẽ khuấy động thành phố Cần Thơ ngày 27/7, hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, chạm đỉnh sảng khoái.